Apple’s AR/VR headset tijdens WWDC 2022? Reken er maar niet op

Met WWDC 2022 voor de deur kan het bijna niet anders dan dat de geruchtenmolen op volle snelheid draait. Waar er eerder de verwachting werd uitgesproken dat de AR/VR headset van Apple te zien zou zijn volgende week, komt een belangrijke bron nu met tegenspraak.

Ming-Chi Kuo verwacht dat Apple zijn headset volgende week niet laat zien. De betrouwbare analist houdt vast aan zijn eerdere voorspelling en verwacht het product pas volgend jaar.

Apple’s AR/VR headset ontbreekt tijdens WWDC 2022

De kans dat Apple volgende week zijn AR/VR headset laat zien is klein. Althans, dat is wat analist Ming-Chi Kuo verwacht. Eerdere berichtgeving wees naar een aankondiging tijdens WWDC 2022, maar volgens Kuo is dit onjuist. Apple is nog niet klaar om de massaproductie van het veelbesproken product te starten.

Op Twitter laat Kuo weten dat Apple zijn headset pas in 2023 aan het grote publiek laat zien. Dat heeft te maken met het feit dat het Amerikaanse bedrijf nog niet ver genoeg is met de productie. Mocht het bedrijf tijdens WWDC 2022 het product laten zien, kan dit ervoor zorgen dat de concurrentie vol in de aanval gaat. Het zou dan zelfs kunnen zijn dat de concurrerende producten eerder in de schappen liggen dan de versie van Apple.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

(1/2)

It still takes some time before Apple AR/MR headset enters mass production, so I don't think Apple will release AR/MR headset and rumored realityOS at WWDC this year. Apple's competitors worldwide can't wait to see the hardware spec and OS design for Apple's AR/MR headset. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 31, 2022

Net als Ming-Chi Kuo liet ook Bloomberg-journalist Mark Gurman deze week weten dat de headset tijdens WWDC 2022 achterwegen gelaten zou worden.

realityOS duikt op

Naast het product zelf werkt Apple ook aan de software voor zijn headset: realityOS. Dit besturingssysteem dook afgelopen zondag op in een patent. Er werd niet duidelijk wie het patent had aangevraagd, maar de verwachting is dat Apple de partij is die dit deed. Doordat het toegewezen patent zo dicht op de WWDC 2022 keynote zit verwachten veel mensen dat we volgende week al de software te zien krijgen.

Mark Gurman tempert die verwachting en laat weten dat de datum meer toeval dan een bewuste keuze is. Volgens hem is de kans klein dat we volgende week weten wat de software op dit gebied te bieden heeft.