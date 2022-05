Ritmisch navigeren dankzij de Apple Music-integratie van Waze

Vijf jaar nadat Spotify op ondersteuning kon rekening krijgt Waze eindelijk een Apple Music-integratie. Gebruikers van de streamingdienst kunnen hun favoriete content nu dus ook eindelijk binnen de navigatie-app beluisteren.

Waze, dat in handen is van Google, maakt de toevoeging van Apple Music vandaag zelf bekend via Twitter.

Apple Music eindelijk beschikbaar in Waze

Navigatie-app Waze heeft een eigen ingebouwde audiospeler. Deze was tot op heden te verbinden met Spotify, maar nog niet met Apple Music. Een recente update maakt dit nu wel mogelijk. Prettig, want hierdoor hoeven gebruikers tijdens het rijden niet meer te wisselen van applicatie. Je kunt dus gewoon je muziek bedienen vanuit de navigatie-app, waardoor jij je ogen beter op de weg kunt houden.

Waze maakt de ondersteuning voor Apple Music vandaag zelf bekend. Via Twitter deelt het bedrijf een video waarin de volledige integratie wordt uitgelegd.



Gebruikers kunnen de volledige bibliotheek van Apple Music gebruiken in Waze. Naast de 90 miljoen nummers is het ook mogelijk om bijvoorbeeld de radiofunctie van de streamingdienst te gebruiken. De ondersteuning is, zoals wij het van het bedrijf begrijpen, alleen beschikbaar voor consumenten met een iPhone.

Zo maak je snel verbinding

Waze is in staat om zelf streamingdiensten op je smartphone te herkennen. In de navigatie-app duikt er een witte muzieknoot op, waar je vervolgens op kunt klikken. Hiermee open je de audiospeler. Krijg je dit niet voor elkaar? Dan kan jij Apple Music ook handmatig koppelen aan de applicatie. Dat doe je als volgt:

Druk in Waze op Mijn Waze

Ga via het tandwieltje in de linker bovenhoek naar Instellingen

Kies vervolgens voor Audiospeler

Zet het vinkje bij de optie Toon op kaart aan

Zodra je navigeert krijg je dus een muziekicoontje te zien. Zodra je op dit icoontje drukt krijg je de beschikbare streamingdiensten (van je iPhone) te zien. Druk op Apple Music, accepteer de toegang tot je mediabibliotheek en je bent klaar om te gaan!