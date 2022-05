De echte reden waarom Jony Ive Apple achter zich liet

Jony Ive vertrok in 2019 bij Apple, nadat de ontwerper bijna dertig jaar bij de iPhone-maker werkte. Wat was er aan de hand? Tim Cook voerde achter de schermen allerlei stucturele veranderingen door, waardoor Ive niet anders kon. Dat blijkt uit nieuwe informatie uit een onlangs gepubliceerd boek.

De New York Times schreef vervolgens een artikel op basis van dat boek. De titel van het boek laat weinig aan de fantasie over: After Steve: How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul. Omdat Apple zijn focust verlegde van design naar bruikbaarheid, vond Ive dat hij wel moest vertrekken bij het bedrijf.

Dit is waarom Jony Ive vertrok

Daar waar Jony Ive nauw samenwerkte met Steve Jobs en het designteam van Apple voor de eerste iMac, was de werkrelatie heel anders onder Tim Cook. De nieuwe CEO heeft simpelweg minder interesse in het design. Ook bezoekt Cook de designstudio ook minder vaak dan Jobs deed, en dat vond Ive ook heel zonde.

Daarnaast beviel het Ive niet dat de Apple Watch meer een fitnessapparaat werd en weinig met fashion te maken had. Hij vond het verder jammer dat hij steeds minder mocht ontwerpen en veel meer bezig was met managen. Hij had honderden medewerkers onder zich, in plaats van een klein team van twintig mensen.

Cook was bang voor waardeverlies

Cook zag aankomen dat Jony Ive wilde vertrekken vanwege zijn ontevredenheid en zag tevens de waarde van de Apple-koers dalen. Daarom werd Ive de chief design officer, in de hoop dat hij daar vrede mee zou hebben. Maar waarschijnlijk was het toen al te laat; Ive werkte op dat moment al heel anders dan hij voorheen deed.

Zo gaf hij niet meer dagelijks zijn mening over designs, kwam hij te laat tijdens sociale aangelegenheden en was Ive afwezig voor de benoeming van de voormalige financiële chef van Boeing. Een nieuwe chef die vervolgens iets te zeggen kreeg over zijn werk. En dat terwijl Ive vindt dat designteams altijd de ruimte moeten krijgen.

New York Times