Gek op Hearthstone? Deze nieuwe game is dan zeker iets voor jou!

Blizzard is een ontwikkelaar die je van vele games kent. Op je pc of Mac speel je wellicht World of Warcraft of Diablo. En voor de smartphone heb je Hearthstone. Met Warcraft Arclight Rumble brengt de ontwikkelaar de tweede game naar de smartphone.

Warcraft Arclight Rumble is net als Hearthstone een free-to-play-game. De game moet later dit jaar beschikbaar zijn voor zowel je iPhone als je Android-smartphone. Deze keer is het een game die wat meer actie brengt.

Warcraft Arclight Rumble als het alternatief op Hearthstone

Waar Hearthstone een game is waar je om de beurt je acties mag uitvoeren in een kaart-game, daar beschrijft Blizard Warcraft Arclight Rumble als een fast-paced strategy game. Het is een Tower Defense-achtige game, maar dan volgens de ontwikkelaar een tower-offense game. Maar het heeft ook wat weg van een MOBA. Jij hebt namelijk een basis en moet in een potje de vijandelijke basis spelen. Daarbij neem je het op tegen de computer of tegen een menselijke tegenstander. Het is zaak om op het speelveld punten te verzamelen, waarmee je vervolgens grondstoffen delft en je daarmee eenheden aanschaft om de tegenstander te verslaan.

Ook heb je in Warcraft Arclight Rumble te maken met verschillende helden, die je tijdens de strijd een bepaald voordeel geven. Samen met deze helden zijn er in totaal 65 diverse personages om mee aan de slag te gaan. Deze Warcraft minis vallen onder vijf families, te weten Alliance, Horde, Beast, Undead en Blackrock. Elke familie heeft zijn eigen voor en nadelen. Door de game te spelen, verbeter je langzaam maar zeker je held en word je beter. Wat dat betreft is het een beetje te vergelijken met het uitbouwen van je kaartenvoorraad in Hearthstone.

Genoeg te doen

In totaal zijn er in Warcraft Arclight Rumble 70 missies om in de single-player modus te ontdekken. Verder zijn er nog andere modi om mee los te gaan. Denk daarbij aan Dungeons, Raids en Co-op-mogelijkheden. Mocht je interesse in de game hebben, dan kun je hier je interesse kenbaar maken.