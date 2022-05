Vijf redenen om de Sonos Ray (niet) te kopen

Tijdens een speciaal evenement in New York maakten we kennis met de nieuwste soundbar vanuit Sonos. Het gaat om de Ray, die qua prijs gezien kan worden als een instapmodel. Maar vergis je niet: het is een apparaat dat behoorlijk krachtig is.

Heb je nog geen soundbar in huis? Dan is dit wellicht het moment om die keuze te gaan maken. De Sonos Ray is namelijk een apparaat dat van verschillende voordelen is voorzien. We zetten onze ervaringen graag op een rij.

Vijf redenen om de Sonos Ray (niet) te kopen

Compact

Ik heb in de afgelopen jaren heel wat verschillende soundbars mogen testen. Eigenlijk is het een must, aangezien het geluid dat uit de televisie komt vaak niet zo sterk is. Maar ik heb dan wel het probleem van hoe ik het moet plaatsen. Zo’n balk neemt veel ruimte in en in mijn geval staat hij dan voor de sensor van de televisie, waardoor zappen niet makkelijk is. Met de Sonos Ray heb je dat probleem niet. Hij is echt een stuk kleiner qua formaat, waardoor je hem bij veel modellen onder de televisie plaatst. Maar het is ook mogelijk om hem in een kast te zetten. Qua indeling van je woning heb je dus meer mogelijkheden.

Geluid komt puur vanuit de voorkant

De meeste soundbars hebben de ruimte nodig, omdat het geluid van de voor- en bovenkant komt. Bij de Sonos Ray heb je dat niet. Het geluid komt puur van de voorkant naar je toe. Daardoor is hij dus makkelijker te plaatsen. Ondanks dat hij vanuit één kant de audio de ruimte ingooit, is het nog altijd zeer rijk en ruimtelijk. Het is wat dat betreft echt een fijne upgrade ten op zichte van het geluid dat een standaard televisie produceert. Muziek en films komen op die manier een stuk beter tot leven.

Technisch is de Sonos Ray dik in orde

Tijdens de presentatie hebben we vijf korte demo’s gekregen. De eerste twee waren er om muziek tot leven te laten komen. Want via Wifi en Bluetooth kun je de Sonos Ray gebruiken om je favoriete muziek af te spelen. De muziek was rijk en kwam goed tot leven. Interessanter waren echter de demonstraties met films. De eerste was Venom, die aantoonde dat de soundbar heel erg goed lage stemmen verwerkt. Want Venom praat in de film met een lage en donkere stem. Daarna gingen we over naar een racescene uit Le Mans 66. Het interessante daaraan was dat hij racegeluiden en gesprekken goed combineerde. Soms heb je daar een groot verschil tussen en knalt het geluid met muziek of racegeluiden zoveel harder uit de boxjes, dat je bijna het volume moest aanpassen.

De derde demonstratie toonde Spider-Man: No Way Home, maar dan in een surround setup. Daarbij had je bij de televisie dus de Sonos Ray en aan de zijkanten twee Sonos One-speakers. Op die manier hoef je je huis dus niet bizar om te bouwen, terwijl je op deze manier wel een enorm fijne rijke film-ervaring krijgt. Ik kan niet anders zeggen dan dat het goed werkt.

Tot slot is het goed om te weten dat het geluid van de Sonos Ray altijd via de televisie loopt als die aanstaat. Het gaat via een Optical-aansluiting. Je hoeft zodoende geen HDMI-poort op te offeren om dit apparaat te gebruiken.

Qua prijs redelijk goed te doen

Eerlijk is eerlijk, producten van Sonos zijn niet goedkoop. En voor de Sonos Ray moet je ook echt wel wat neerleggen. Toch is hij een stuk beter betaalbaar dan bijvoorbeeld de Beam die voor 499 euro wordt verkocht. De Ray is voor 299 euro te koop. Dat is voor een soundbar met deze kwaliteit wat mij betreft gewoon een goede prijs.

Mist Dolby Atmos

Maar tegelijkertijd moet je de Sonos Ray wel echt zien als een instapmodel. Als je van alle toeters en bellen wil genieten, dan is de Beam echt wel een betere keuze. Wat hij vooral mist, is Dolby Atmos. Zeker wanneer je een Xbox Series X in huis hebt en graag games speelt, is dat een waardevolle toevoeging om te hebben in een soundbar.

Mocht je interesse hebben in de Sonos Ray, dan moet je nog wel eventjes wachten. Hij staat gepland voor een Nederlandse release op 7 juni.