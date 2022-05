Vijf ijzersterke games om te spelen op je Apple TV

Toen Apple de Apple TV met de touchafstandsbediening uitbracht, kreeg je gelijk ook de mogelijkheid om er games op te spelen. Vervolgens kon je ook Bluetooth-controllers er op aansluiten. Zeker met de komst van Apple Arcade heb je daarbij vandaag de dag heel wat keuzes. Een aantal van deze games zijn ook zeker te spelen op de andere platformen die Apple beschikbaar heeft, maar zijn wellicht net wat fijner op het grote scherm. Dit zijn wat ons betreft vijf dikke aanraders om eens te proberen!

Beste games om op de Apple TV te spelen

Alto’s Adventure

We beginnen dit rijtje met games die heerlijk zijn om op Apple TV te spelen met een absolute klassieker in de vorm van Alto’s Adventure. Een game die inmiddels alweer een paar jaartjes oud is en ook wat opvolgers kent. Toch heb ik voor deze titel gekozen. Als hij dan bevalt, heb je de mogelijkheid om de andere games in de reeks te proberen. Het is een titel waarbij je door verschillende omgevingen skiet en bij de diverse obstakels juist moet timen. Echt een heerlijke game om gewoon vanaf de bank met je afstandsbediening of controller te spelen.

Rayman Adventures op Apple TV

Wat is beter dan één avontuur? Twee avonturen! Daarom neem ik ook graag Rayman Adventures mee in dit overzicht met heerlijke games om op de Apple TV te spelen. Net als Alto’s Adventure is dit een game die alweer wat jaartjes oud is. Maar soms is een game gewoon goed en maakt het niet uit dat hij een paar jaar oud is. In dit geval betreft het een heerlijke platform game met een visueel sterke presentatie en goede controls voor de afstandsbediening. Als free-to-play game is hij bovendien makkelijk te proberen.

Inside

Op de App Store vind je deze game als Playdead’s Inside, aangezien je op de eigenlijke titel gewoon niks kan vinden. Daarvoor is hij te generiek. De game is dat allerminst. Het is een puzzel-adventure game, waarbij je te maken krijgt met een donkere en duistere wereld. Daarin ga jij met een jongen aan de slag en moet je proberen het geheel te overleven en tegelijkertijd verder te komen. Het is echt zo’n typische game die je moet spelen om te begrijpen. Het mooie daarbij is dat het begin van de game gratis is te proberen. Als dat bevalt, dan unlock je de rest van de game en ga je verder.

Pac-Man Party Royale

Pac-Man is natuurlijk al vele jaren een absolute klassieker. In Pac-Man Party Royale kun je met vier spelers losgaan op de Apple TV. Sluit vier controllers aan en ga in verschillende arena’s met elkaar de strijd aan om te zien wie de meeste punten scoort. Het is zo’n typische game die je perfect binnenhaalt en met iedereen speelt, want iedereen kent Pac-Man en begrijpt wat er moet gebeuren in de game. Als Apple Arcade-game eigenlijk een must have voor je apparaat.

Oceanhorn 2

Tot slot nog Oceanhorn 2 in dit overzicht van Apple TV-games. Het is een game die ik eigenlijk in veel overzichten noem wanneer het aankomt op de mogelijkheid om te gamen op een Apple-apparaat. En dat heeft een goede reden. Het is gewoon een hele fijne game, die je uren kan spelen. Zeker op het grote scherm met een controller is het een uitstekende titel. Hij is vaak vergeleken met Breath of the Wild en dat klopt gewoon. Dat maakt de game niet super origineel, maar wel heel erg leuk om te spelen.

Met deze games heb je dus heel wat uren plezier op je Apple TV. Wil je meer lezen over bijvoorbeeld de games voor Apple Arcade? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.