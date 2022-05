Hoe een verloren Apple Watch deze vrouw 40.000 dollar kostte

Als je je Apple Watch niet goed om je pols hebt zitten, dan kan het zomaar zijn dat je vervolgens veertigduizend dollar verliest. Dat is althans het verhaal van een vrouw die onlangs Disney World bezocht. Ze claimt dat ze voor veertigduizend dollar opgelicht is, nadat ze eerder haar Apple-smartwatch verloor in het park.

Mensen verliezen wel eens vaker een Apple Watch, of smartwatch in het algemeen. Het is immers een gebruiksvoorwerp, dus er kan van alles gebeuren. Maar zelden horen we dan dat mensen zo ontzettend veel geld verliezen. Dat is dus wel het verhaal van deze mevrouw, zo schrijft de website WDW News Today.

Finding Apple Watch

WDW News Today baseert zijn verhaal op basis van een ingezien politierapport. Daarin staat dat de vrouw op 13 april haar Apple Watch verloor op de rit The Seas with Nemo & Friends. Op een hoog punt van de attractie verloor ze haar smartwatch (de Hermes-editie), die door een vloer met kleine openingen naar beneden viel.

De man van de vrouw probeerde uit te stappen, waardoor de rit tot stilstand kwam. Een parkmedewerker zei dat het koppel moest blijven zitten, en dat het product vanzelf zou terugkeren naar hun hotelkamer. Later bleek echter dat het personeel het slimme horloge niet had, waardoor het incident een vervelende wending kreeg.

Fraude-alerts op haar creditkaart

Het duurde namelijk niet lang voordat de vrouw fraude-alerts kreeg van haar creditkaartmaatschappij. Ze had verschillende kaarten gekoppeld aan de Apple Watch, waaronder eentje met een onbeperkt krediet. Toen het bedrag opliep tot veertigduizend dollar, zette ze de gekoppelde kaarten uit. Kwam dit wel echt door de Watch?

De kans lijkt klein. Wanneer een Apple Watch niet om een pols zit, heb je een pincode nodig om betalingen te kunnen verrichten wanneer je hem wil gebruiken. Het kan zijn dat die code gemakkelijk te kraken was, maar daar gaan we even niet van uit. Het kan echter zijn dat er andere manieren van fraude gebruikt zijn.

WDW News Today