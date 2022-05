Twitter heeft duidelijke (en mogelijk dure) boodschap voor Elon Musk

Elon Musk deed onlangs een bod op Twitter, ter waarde van meer dan veertig miljard euro. Kan de techondernemer daar nog onderuit komen? Dat is nu de grote vraag, aangezien het bestuur Musk aan zijn bod wil houden. Ook wil het niet opnieuw onderhandelen. De Tesla-topman wil z’n bod waarschijnlijk toch gaan herzien.

Eerder kwam in het nieuws dat Elon Musk voornemens is z’n deal on hold te zetten. Want de deal kan volgens hem alleen maar doorgaan als Twitter kan bewijzen dat het aantal spamaccounts op het platform minder dan vijf procent behelst. Uit extern onderzoek, in de vorm van een steekproef, blijkt helaas wat anders…

Twitter wil deal afdwingen

Reden genoeg dus om van de deal af te zien of in elk geval de voorwaarden of het bedrag aan te passen. Maar het Twitter-bestuur wil daar niets van weten en wil juist de huidige deal afdwingen. Dat blijkt uit een verklaring die het bestuur geeft tegenover Bloomberg. Zit Elon Musk nu in de problemen?

Bloomberg heeft de overeenkomst ingezien en meldt wat daarin staat. Wanneer één van de partijen niet aan de voorwaarden van de deal kan voldoen, dan moet die een boete van één miljard dollar betalen. Ook staat erin vermeld dat het bestuur daadwerkelijk de deal kan afdwingen; dus ja, Musk heeft nu een probleem.

Kan Musk er op een andere manier onderuit?

Kan Musk nu misschien op een andere manier onder de deal uitkomen? De Financial Times schrijft dat dit geen gemakkelijke opgave is. De CEO van SpaceX kan Twitter voor de rechter slepen. Maar bewijzen is dat er sprake is van een zogenaamde “materiële ongunstige verandering” is vrij pittig, blijkt uit andere zaken.

Daarmee zou Elon Musk Twitter kunnen dwingen van de deal weg te stappen, maar rechters vinden zelden dat de belastende standaarden aangetoond worden. Een compromis of nieuwe overeenkomst afdwingen lijkt er ook niet in te zitten. Al lijkt dat wel het beste pad voor nu, om een rommelige overname te voorkomen.