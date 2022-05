Jaren voor de eSim wilde Steve Jobs al van de fysieke simkaart af

Dat Apple in het verleden een stuk meer vooruitstrevend was dan vandaag de dag is al even bekend. Waar het met de iPod al vroegtijdig begon met een all-screen ontwerp, leek Steve Jobs de eSim al lang en breed uitgedacht te hebben.

In een gesprek met Wall Street Journal-journalist Joanna Stern vertelde Tony Fadell, ‘de vader van de iPod’ o.a. wat de plannen voor de eerste iPhone waren.

Steve Jobs en de iPhone zonder simkaart

Steve Jobs had een duidelijke visie voor de iPhone. Het moest één naadloos apparaat worden. Een apparaat dat oorspronkelijk niet voorzien zou zijn van een ingang voor je simkaart. Dat vertelt Tony Fadell die niet alleen nauw betrokken was bij de iPod, maar ook bij de iPhone. In de eerste opzetten van de smartphone had Jobs al een duidelijk beeld, dat ons anno 2022 bekend voorkomt.

Door de fysieke simkaart weg te doen, moest de iPhone voorzien worden van een digitaal alternatief. Iets dat we op dit moment kennen als de eSIM. Net als bij deze iPod had Steve Jobs dus al een duidelijk, en vooral correct, beeld van hoe de toekomst eruit zou moeten zien. Het gerucht gaat op dit moment dat de iPhone 15, die in 2023 verschijnt, alsnog afscheid neemt van de fysieke simkaart.

Een interessant gesprek met Tony Fadell

Tony Fadell is binnen de muren van Apple niet zomaar iemand. Hij wordt gezien als de vader van de iPod en had erg veel invloed op het ontwerp van de iPhone. Om zijn nieuwe boek Build te promoten spreekt hij voor The Computer History Museum met Joanna Stern. Een interessant gesprek waarin Fadell spreekt over de dood van de iPod, het ontwerp van de iPhone en zijn ervaringen met Apple.

