Sonos Voice zoekt de concurrentie met Siri en Google Assistent

Voice-controls zijn vandaag de dag niks nieuws meer. Siri, Google Assistent en Alexa ken je waarschijnlijk wel. Met Sonos Voice wil het bedrijf achter de verschillende speakers zijn eigen techniek introduceren.

Maar waarom zou je een eigen voice control gaan brengen als er zoveel keuze is? Nou, Sonos Voice kan perfect zijn voor iedereen die het nu niet gebruikt omdat er angst is dat gesprekken worden opgenomen en privacy in het geding is. Dat zou met deze techniek niet moeten gebeuren.

Sonos Voice brengt privacy in vergelijking met Siri en Google Assistent

Tijdens het Sonos Spring evenement in New York verzekerden de makers van Sonos Voice ons dat er geen voice data naar de cloud zou gaan. Alles wordt lokaal gebruikt en eventueel opgeslagen. Dat laatste wordt gedaan om ervoor te zorgen dat er wordt geleerd van de voice commando’s die je geeft en dus de juiste dingen worden afgespeeld.

De stem van Sonos Voice is overigens een bekende. Hij is ingesproken door Giancarlo Esposito. Deze acteur ken je onder andere uit Breaking Bad, Better Call Saul en The Mandalorian. Hij heeft zo’n twintig uur aan voice opgenomen en via de techniek die erachter zit, wordt die op de juiste manier verwerkt. In eerste instantie is de techniek bedoeld voor de Amerikaanse markt. Je kunt het in Nederland wel gebruiken om Engelstalige muziek af te spelen, maar een playlist met André Hazes opvragen zit er waarschijnlijk niet in.

Wat doe je er mee?

Met Sonos Voice is het mogelijk om verschillende playlists of nummers die je in de bibliotheek hebt af te spelen. Bij de lancering ondersteunt de service apps als Sonos Radio, Apple Music, Deezer en Pandora. Op termijn moet dat worden uitgebreid. Spotify is dus de grote afwezige in dit verhaal. Veel kon men daar niet over zeggen, maar het is niet voor het eerste dat de service wat dwars ligt. Hopelijk komt dat dus snel. Mocht je al een apparaat hebben met een microfoon? Dan werkt de nieuwe techniek daar op.

Op 1 juni moet Sonos Voice in de Verenigde Staten gelanceerd worden. Niet veel later volgt de Franse markt. Wanneer de rest volgt, is niet bekend.