Sonos gaat eindelijk de strijd aan met Siri en de Google Assistent

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan introduceert Sonos binnen nu en enkele weken zijn eigen stemassistent. Die assistent gaat dan de concurrentie aan met onder meer Siri en de Google Assistent. Met de digitale hulp bedien je het audioplatform van het bedrijf en beheer je je muziekbeleving.

The Verge schrijft dat Sonos voornemens is de stemassistent op 1 juni uit te rollen voor mensen in de Verenigde Staten. Een wereldwijde release moet daarna snel volgen. Alle producten die draaien op het S2-platform van de audiofabrikant moeten kunnen omgaan met de assistent, die nu simpelweg Voice heet.

Sonos Voice onderweg?

Aangezien het bedrijf het nieuws nog niet bevestigt, houden we nog even een slag om de arm. Mocht dit nieuws kloppen, dan komt het niet uit de lucht vallen. Eerder publiceerde de fabrikant namelijk al een vacature, waarin die op zoek is naar mensen die verstand hebben van zaken als stemassistenten.

Wanneer Sonos Voice daadwerkelijk beschikbaar is, dan zal de dienst niet elke streamingdienst voor muziek ondersteunen. Apple Music, Amazon Music, Pandora, Deezer en de eigen Radio-dienst doen wel mee. De naam die schittert in afwezigheid is Spotify. Daarnaast missen we een dienst als YouTube Music op de lijst.

Nadruk op privacy

Sonos is een bedrijf dat veel inzet op privacy. De aankomende stemassistent gebruikt dit eveneens als een pilaar. Voice neemt geen stemopdrachten op en stuurt die ook niet naar de cloud voor de verwerking. Dat verwerken gebeurt volledig lokaal en moet een stuk sneller zijn dan bij Apple of Google momenteel het geval is.

Tot slot lijkt het erop dat Voice bij de launch flink beperkt blijft. Je kunt er straks alleen je muziek mee bedienen. Maar als je daarnaast Amazon Alexa gebruikt (een populaire assistent in Amerika), dan hoef je niets in te leveren op bediening voor je smarthome. Het wachten is nu op bevestiging van de audiofabrikant.