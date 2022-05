Sonos Roam krijgt frisse upgrade (en wordt aantrekkelijker)

Tijdens het Spring-evenement van Sonos in New York wilde het bedrijf ons kennislaten maken met hun nieuwe producten. Helaas voor hen lag voorafgaand aan het evenement al heel wat informatie op straat. Zodoende was de aankondiging dat de Sonos Roam in verschillende kleuren beschikbaar wordt, niet zo heel erg spannend.

Toch is het wel iets dat ik nog even wil meenemen. De Sonos Roam is een heerlijke draadloze speaker, die momenteel alleen in het zwart of wit beschikbaar is. Daar komen nu drie nieuwe kleuren bij.

Sonos Roam in nieuwe kleuren

Het gaat om de kleuren Olive, Wave en Sunset. Oftewel groen, blauw en rood. Het mooie is dat je er niet heel erg lang op hoeft te wachten. De nieuwe kleuren zijn namelijk vanaf vandaag beschikbaar. Je betaalt er net zoveel voor als je nu voor de zwarte of witte variant neerlegt. Met de draadloze speaker kun je op pad en genieten van je favoriete muziek. Je maakt verbinding via Wifi of Bluetooth. Hij ondersteunt onder andere Apple Airplay 2. Met een waterbestendigheid van IP67 hoef je ook niet bang te zijn voor spatjes water die erop komen wanneer je in de buurt zit van het zwembad.

Dat was niet de enige aankondiging die werd gedaan. Vanaf vandaag heb je via Sonos Radio ook toegang tot een nieuw station. Het gaat om SOLARSYSTYM, dat geïnspireerd is op de muziek van Lorde. Ook wordt er een speciaal heuptasje uitgegeven om je Sonos Roam makkelijk in mee te nemen, mocht je er echt mee op reis gaan.

Voice control

Daarnaast gaat de huidige en de nieuwe Sonos Roam gebruikmaken van de nieuwe voice control die het bedrijf introduceert. Via Sonos Voice kun je zonder angst dat je privacy wordt aangetast makkelijk je playlisten activeren, volume omhoog of omlaag gooien en meer. Wil je daar meer over weten? Lees dan dit artikel. De Sonos Roam in de nieuwe kleuren gaat 199 euro kosten.