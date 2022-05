Sonos lijkt Roam binnenkort prettige (kleine) upgrade te geven

Sonos lijkt te werken aan een kleine upgrade voor de eerder gelanceerde bluetoothspeaker Roam, zo blijkt uit een e-mail. Die e-mail stuurde het bedrijf naar zijn klanten. In het bericht staat een countdown, met daaronder een knop naar een pagina op de website. De url van die pagina verklapt mogelijk waar het om gaat.

De laatste tijd is Sonos flink in het nieuws. Verschillende geruchten verklappen nu al waar het bedrijf achter de schermen aan werkt. Wat te denken van een eigen stemassistent of een gloednieuwe soundbar? Dat is niet het enige waar de audiofabrikant aan lijkt te werken, want er komt ook een upgrade voor de Roam aan.

Sonos Roam krijgt kleine upgrade

Dat blijkt uit een thread op Reddit, waar een gebruiker een mail vanuit het bedrijf deelt. In de mail staat een knop naar een webpagina, met in de url de tekst “roamcolors”. Ook de bestandsnaam geeft een – niet zo subtiele – hint over wat we kunnen verwachten. De bestandsnaam is: Roam_Colors_Launch.png.

We kunnen dus nieuwe kleurenopties verwachten voor de Sonos Roam. Een Chileense winkel heeft ook al gelekt om welke kleuren het gaat, maar die webpagina is inmiddels offline gehaald. Voordat dat gebeurde, was duidelijk dat het om de kleuren olijfgroen, een blauwachtig grijs en rood-oranje gaat.

Dit doet het bedrijf vaker

Wanneer Sonos nieuwe producten op de markt uitbrengt, dan zijn die veelal alleen verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit. Op een later moment voegt de fabrikant meerdere kleurenopties toe. Dat dit nu dus lijkt te gebeuren is niet vreemd en ligt eigenlijk geheel in de lijn der verwachting.

De grote vraag is nu wanneer Sonos de nieuwe kleurenopties aankondigt en beschikbaar stelt. Aangezien er binnenkort veel lijkt te gaan gebeuren rondom het audiomerk, verwachten we in de loop van deze week meer nieuws. Mocht de Roam niet aan bod komen, dan is het die stemassistent wel.

Reddit