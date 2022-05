Sebastian Vettel zet dankzij AirPods achtervolging in op Spaanse dieven

Sebastian Vettel, Formule 1 coureur van Aston Martin, beleefde zijn spannendste moment van afgelopen weekend niet tijdens de Grand Prix van Barcelona. Dat gebeurde een dag later bij zijn hotel.

Toen de coureur zijn auto uitstapte bij zijn hotel, besloten twee dieven er vandoor te gaan met zijn tas. Een tas waar toevallig nog een setje AirPods in zat. Zijn tweede race van de week begon.

Sebastian Vettel volop in actie na gestolen AirPods

Toen Sebastian Vettel erachter kwam dat dieven zijn tas uit zijn Aston Martin haalde, besloot hij niet direct de politie te bellen. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 sprong op een elektrische step, activeerde de Zoek Mijn-app op zijn iPhone en ging als een gek achter de dieven aan. Het geluk was dat zijn AirPods nog in de gestolen tas zaten. Een makkelijke manier om de dieven te volgen en zijn eigendommen terug te halen.

De achtervolging duurde een aardig tijdje, tot de coureur aankwam bij een Fourtinurenwinkel. Daar vond hij zijn AirPods terug in een vaas met bloemen. Na enige tijd kwamen de dieven er toch achter dat ze ook de oordopjes van Sebastian Vettel hadden meegenomen. Daar hadden ze dusdanige kennis over dat ze in ieder geval wel wisten dat ze gevolgd werden.

Na de dolle rit besloot Sebastian Vettel alsnog de politie te bellen, die op dit moment nog druk opzoek zijn naar de daders. Zijn AirPods heeft de coureur gelukkig weer terug, maar andere eigendommen zoals zijn rijbewijs en paspoort is hij nog kwijt.

Zoek Mijn

Dankzij de Zoek Mijn-functie van Apple is het terugvinden van je eigendommen een stuk makkelijker geworden. Er zijn talloze verhalen van consumenten bij wie dit, met behulp van de dienst, gelukt is. Al zijn criminelen zelf ook steeds slimmer aan het worden. Zo kwamen we er in november vorig jaar achter dat dit trucje ervoor zorgt dat de dienst niet meer werkt.

