Imposante documentaireserie ‘Prehistoric Planet’ vanaf nu te zien op Apple TV+

Vanaf vandaag is Prehistoric Planet, de imposante documentaireserie met Sir David Attenborough, te zien op Apple TV+. Iets waar we, naar onze eigen mening, best wel enthousiast over kunnen zijn.

In de afgelopen tijd zijn we steeds meer te weten gekomen over de documentaireserie. Het mag duidelijk zijn: dit is er eentje om eens goed voor te gaan zitten.

‘Prehistoric Planet’ vanaf nu op Apple TV+

Sir David Attenborough heeft een hoop imposante titels achter zijn naam staan. De meest recente is Prehestoric Planet: een documentaireserie over de tijd waarin de dinosauriërs onze planeet bewoonden. De serie heeft in de loop der tijd al voor aardig wat enthousiasme weten te zorgen door de CGI die gebruikt wordt. Apple heeft flink de portemonnee getrokken op dit gebied en dat is duidelijk te zien.

Het mooie van Prehestoric Planet is dat de serie volledig in stijl van Planet Earth is. Met als enige verschil dat de beelden die je in de serie van Apple TV+ ziet volledig met de computer gemaakt zijn. In de onderstaande trailer wordt duidelijk wat jij je daar precies van voor moet stellen.

Net echt, toch?

De documentaireserie bestaat uit vijf afleveringen, maar deze zijn niet allemaal direct te bekijken. Apple TV+ noemt Prehistoric Planet ‘a five-night event’. Dat houdt simpelweg in dat je van maandag tot en met vrijdag iedere dag een nieuwe aflevering kunt verwachten. De ideale manier om na je werk even lekker tot rust te komen.

Een grote productie

De computer gedreven beelden van Prehistoric Planet zijn uiterst interessant. Niet heel erg gek, want het gaat om een gigantische productie. In 2019 werd de deal tussen Apple en BBC Natural History Unit al gesloten. Vervolgens heeft die laatste partij, in samenwerking met producent Jon Favreau, drie jaar aan de serie gewerkt. Sir David Attenborough verzorgt de voice-over van de serie en Hans Zimmer de muziek. Zeker niet de kleinste namen dus die bij deze Apple TV+-productie betrokken zijn.

Naast iedere aflevering verschijnt er deze week ook dagelijks een bijzondere featurette. Hierin gaan de makers dieper in op bepaalde soorten dieren en de wetenschap die erachter schuilgaat.