Podcasts steeds winstgevender: Apple verwacht 2 miljard dollar omzet

De inkomsten die bedrijven uit podcasts halen, kan in 2022 oplopen tot maar liefst 2 miljard dollar. En twee jaar later kan die verwachte omzet verdubbeld zijn naar 4 miljard dollar of meer. Dat blijkt uit onderzoek van Interactive Advertising Bureau en PwC, zo meldt Variety.

Het onderzoek betreft alleen de markt voor podcasts in de Verenigde Staten. Wereldwijd kunnen de getallen dus veel hoger liggen. Voor 2022 verwachten de onderzoekers in elk geval een marktgroei qua advertenties van 47 procent. Daardoor stijgt de omzet mogelijk naar 2,13 miljard dollar dit jaar.

Podcasts leveren veel geld op

Daarmee lijkt de markt voor podcasts een nieuw record te vestigen, mocht de verwachting kloppen. Echter, als je kijkt naar de cijfers van vorig jaar, dan hebben we te maken met een daling. In 2021 steeg de advertentiesector op dit gebied namelijk met 74 procent, waardoor er een waarde ontstond van 1,45 miljard dollar.

Dat betekent niet dat de markt in mineur is. Want voor 2023 verwachten de bedrijven dat er een stijging is van honderd procent ten opzichte van 2022. Daardoor moet er uiteindelijk een waarde ontstaan van 4,2 miljard dollar in 2024. Daarmee stijgt deze advertentiesector veel sneller dan internetadvertenties in het algemeen.

Wat draagt bij aan de (verwachte) groei?

Er zijn drie factoren die meespelen in het succes van podcasts en advertenties. Ten eerste is het zo dat er veel podcasts en luisteraars zijn en die aantallen alsmaar toenemen. Daarnaast investeren grote platformen, zoals Spotify, in geautomatiseerde technologie. Daardoor is er meer ruimte voor reclame voor, tijdens en na shows.

Bovendien is het zo dat advertentiebureaus steeds vaker geneigd zijn te adverteren op dit medium, met name in de categorie sport en criminaliteit. Dit zijn zeer populaire podcastcategorieën. Ook Apple investeert hevig in het medium, door originele shows aan te bieden waar luisteraars voor kunnen betalen.

Variety