Update Pixelmator Pro introduceert verbeterde fotobrowser

Afgelopen week verscheen er een gloednieuwe versie van Pixelmator Pro, een programma waarmee je afbeeldingen bewerkt op macOS. Het gaat om versie 2.4.3, die zich onder meer concentreert op het optimaliseren van synchronisaties. Daarnaast gaat er aandacht uit naar tweaks ten aanzien van het inkleuren van afbeeldingen.

De nieuwste versie van Pixelmator Pro heeft een opnieuw ontworpen Photos Browser, dat toegang heeft tot verbeterde ondersteuning voor iCloud. Daarnaast moet het opzoeken van foto’s voortaan ook beter en soepeler gaan dan voorheen. Kortom, het gebruik van de app is erop vooruitgegaan.

Download de update voor Pixelmator Pro

Binnen de Photos-app tref je nieuwe collecties aan in de vorm van Recents, Favorites, Panoramas, Selfies en Screenshots. Die staan naast de mappen die je zelf aanmaakt, dus je raakt hier niets mee kwijt. Daarnaast voert Pixelmator Pro automatisch veranderingen door die je zelf maakt in de Photos-app van de Mac.

Ook is het zo dat wanneer je foto’s opent van iCloud, de clouddienst van Apple, ze automatisch in de volledige resolutie gedownload worden. Verder mogen gebruikers rekenen op nieuwe optimalisaties voor de kleuren en het bewerken van verschillende lagen. Zo heb je meer controle over je bewerkingen.

Meer controle over je werk

Kleuren van vormen en het Color Pill-effect zijn direct te veranderen en te bereiken vanuit de Layers-sidebar. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is twee keer klikken op de thumbnail. Ook is het zo dat bijgewerkte kleuren snel omgezet kunnen worden naar een nieuwe laag, in de vorm van een aangepaste kleur.

Tot slot pakt Pixelmator Pro met deze update kleine softwarefouten aan en is er een betere ondersteuning voor PSD- en SVG-bestanden. Je kunt de update direct downloaden uit de App Store. De update is gratis voor bestaande gebruikers. Mocht je de app nog niet hebben, hij kost eenmalig 39,99 euro.

