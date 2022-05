Pegatron waarschuwt voor productieproblemen iPhone wegens covid

Een belangrijke productiepartner van Apple, Pegatron, waarschuwt dat de iPhone-productie in de problemen kan komen door covid-19. In China zijn er namelijk nieuwe lockdowns, waardoor de fabrieken wederom de deuren sluiten. En anders draaien ze slechts een beperkte productie; vertraging lijkt daardoor zeker te zijn.

De nieuwe lockdowns gelden bijvoorbeeld in Shanghai, maar ook in andere delen van China. Veel productiepartners hebben nu moeite met het volbrengen van de binnengekomen opdrachten, omdat heel weinig mensen mogen werken. De Chinese overheid sluit burgers thuis op om de verspreiding van het virus te voorkomen.

iPhone-productie in de problemen

Eén van de leveranciers van Apple bevestigt dit nieuws nu: Pegatron. Het bedrijf waarschuwt dat de productie van communicatie-apparaten en andere consumentenelektronica lager uitvalt dan verwacht. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de lockdowns aldaar; dit heeft tevens effect op de te verwachte omzet.

De bron van het nieuws laat echter niet weten in welke mate de productie afneemt. Maar dat we in de nabije toekomst rekening moeten houden met beperkte leveringen staat vast. Dit nieuws komt niet uit de lucht vallen, aangezien Pegatron een maand geleden aankondigde twee van zijn fabrieken te sluiten.

Pegatron sluit deuren in Shanghai

De leverancier sloot destijds de deuren in Shanghai en Kunshan, een stad in de provincie Jiangsu in China. Dit zijn de enige twee fabrieken die het bedrijf in China heeft, waardoor de aanvoer dus nu zo goed als stilligt. Pegatron is goed voor ongeveer twintig tot dertig procent van het aantal geproduceerde iPhone-modellen.

Het is vooralsnog niet duidelijk of Apple hier de nodige klappen gaat opvangen of dat Pegatron de schade doorschuift naar andere partijen. Het kan dus zijn dat het met de iPhone-leveringen meevalt, maar daar gaan we niet van uit. Apple zette zich eerder al schrap voor een aankomend kwartaal dat mogelijk tegenvalt.

