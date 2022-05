Waarom PayPal zich opeens mengt in de strijd tussen Apple en de EU

De Europese Unie doet officieel onderzoek naar de machtspositie die Apple mogelijk hanteert; en dat komt door klachten van betaaldienst PayPal. Het bedrijf is natuurlijk niet alleen verantwoordelijk voor het onderzoek. Maar nu blijkt dat die klachten wel een grote rol hebben gespeeld voor de Europese Unie.

Het onderzoek gaat dit keer over de manier waarop Apple omgaat met de markt voor mobiele betalingen. Alleen Apple Pay heeft toegang tot de NFC-chip van de iPhone, waardoor PayPal geen ruimte krijgt om zijn dienst aan te bieden. Apple zou dit gedaan hebben om z’n eigen dienst voorrang te geven.

PayPal mengt zich in de strijd

Het is logisch dat PayPal zich hierdoor in de strijd tegen Apple mengt. Immers, mobiele betalingen uitvoeren is hetgeen waar dit bedrijf zijn geld mee verdient. Op Android-smartphones kun je met de app van dit bedrijf een tap-om-te-betalen-actie uitvoeren. En dat wil het ook kunnen aanbieden op een iPhone.

Het is inderdaad zo dat Apple de NFC-chip voor een lange tijd alleen beschikbaar stelde voor Apple Pay. De reden hiervoor is dezelfde reden die Apple voor zo’n beetje alles geeft: dit komt de privacy van gebruikers ten goede. Apple Pay zou een veel veiligere betaaloptie zijn dan welke optie op Android-smartphones dan ook.

Verandering van gedachten

Onlangs stelde Apple de NFC-chip toch beschikbaar voor andere ontwikkelaars en zouden ze toegang krijgen tot de tap-to-pay-functie. Daardoor kunnen ontwikkelaars een app bouwen die betalingen kan ontvangen, alsof het een soort draagbare pinautomaat is. Je betaalt dan gemakkelijker op een festival of markt, bijvoorbeeld.

Echter, de chip is nog steeds niet beschikbaar voor diensten als PayPal zoals die dat graag willen zien. Betalen met zo’n dienst, zoals je doet met Apple Pay, is nog niet mogelijk. Dit onderzoek naar Apple begon formeel in juni 2020, nadat de Europese Unie sinds 2019 al klachten ontving van allerlei bedrijven.

Bloomberg