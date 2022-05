Opvouwbare iPhone dichterbij dankzij Apple’s ultradunne OLED-panelen

Apple heeft wederom een stapje gezet richting een opvouwbare iPhone. Dat maakt de Koreaanse website The Elec bekend. Het Amerikaanse bedrijf is naar verluidt begonnen met de productie van eigen, flexibele, OLED-panelen.

Volgens bronnen van de website pakt Apple het op dit gebied hetzelfde aan als Samsung. Het OLED-paneel is dus niet alleen dunner, maar heeft ook geen gepolariseerde laag meer nodig.

Opvouwbare iPhone stapje dichterbij

Na vier jaar is het duidelijk: de opvouwbare smartphone is hier om te blijven. In de afgelopen paar jaar heeft het concept zich ontwikkeld tot volwaardig product en stappen steeds mee bedrijven in. Het gerucht dat Apple aan een opvouwbare iPhone werkt gaat al tijden rond en zal, mede dankzij deze nieuwe ontwikkeling, ook zeker niet afzwakken.

Samsung heeft voor de Galaxy Fold een zelfde ontwikkeling doorgemaakt. Het Zuid-Koreaanse bedrijf begon ook met een manier om de OLED-panelen dunner te maken. Net zoals Apple dat nu, naar verluidt, ook doet. Hoe het Amerikaanse bedrijf het voor elkaar krijgt de gepolariseerde laag te verwijderen, zonder zichtbaarheid te verliezen is niet duidelijk. Samsung kreeg het voor elkaar door de laag te vervangen met een kleurenfilter dat direct op de TFE-laag werd geplakt.

De ontwikkeling zou kunnen betekenen dat Apple simpelweg opzoek is naar een manier om smartphones dunner te maken. Met een dergelijke technologie in huis, waardoor een scherm dat bestaat uit dit soort panelen praktisch al flexibel is, zou het zonde zijn de volgende stap niet te zetten.

💡 Is The Elec een betrouwbare bron? The Elec is een Zuid-Koreaanse website met een ontzettend goede reputatie op het gebied van leveranciers. Informatie dat het bedrijf hierover naar buiten brengt klopt over het algemeen wel, al is berichtgeving op het gebied van Apple wel iets minder accuraat. Gezien dit verhaal daar precies tussenin valt is het slim om het met een korreltje zout te nemen.

Pas vanaf 2025

Verschillende ontwikkelingen lijken er naar te wijzen dat de opvouwbare iPhone er echt gaat komen. Al wil dat niet zeggen dat jij binnenkort al met een dergelijk apparaat rondloopt. Zo liet DSCC (Display Supply Chain Consultants) CEO Ross Young eerder al weten een dergelijk toestel pas in 2025 te verwachten.

