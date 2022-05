Ontwikkelaars mogen nu automatisch abonnementsprijzen verhogen

Apple voert een verandering door aan de manier waarop ontwikkelaars meer geld kunnen vragen voor bestaande abonnementen. Wanneer de prijsverhoging meevalt, dan hoeven ze abonnees daarvan niet per se op de hoogte brengen. Dat is niet hoe dit eerder werkte en lijkt ook geen fijne manier van klantenbinding te zijn.

Dit nieuws brengt Apple naar buiten via de ontwikkelaarswebsite. Eerder was het zo dat gebruikers nog konden aangeven het niet met de prijsverhoging eens te zijn. Wanneer ze dat deden, dan werd een abonnement direct stopgezet. Dit onderdeel gaat dus op de schop, waardoor je straks mogelijk meer betaalt voor dezelfde dienst.

Apple past notificaties voor abonnementen aan

Volgens de nieuwe regels kunnen ontwikkelaars de prijzen van abonnementen verhogen, terwijl dat niet ten koste gaat van het automatisch verlengen. Klanten worden wel op de hoogte gebracht van de prijsstijging, maar kunnen niet meteen aangeven het er niet mee eens te zijn. Dit geldt voor een specifieke situatie.

Apple zet hiervoor beperkingen op die ervoor moeten zorgen dat ontwikkelaars de functie niet misbruiken. Zo mag een prijsverhoging slechts één keer per jaar plaatsvinden. Ook mag de verhoging niet hoger zijn dan vijf dollar of vijftig procent van het maandbedrag. Voor jaarabonnementen geldt een maximale stijging van vijftig dollar (of minder dan vijftig procent van het te betalen bedrag).

Je krijgt vanzelf een melding

Verder laat Apple weten dat consumenten hier vanzelf van op de hoogte gebracht worden. Dat gebeurt via e-mail, een pushbericht en een berichtje binnen de app. Ook krijgen consumenten direct meer informatie over het beheren, bekijken en annuleren van hun abonnementen. Maar dan nog is het een vreemde gang van zaken.

Mochten ontwikkelaars buiten de beperkingen om handelen, dan moeten abonnees wel expliciet toestemming geven voor de nieuwe prijzen. Dit gebeurt tevens in landen waar dat volgens de wet gebruikelijk is. Dit nieuwe opt-out-systeem kwam overigens eerder al aan het licht, toen Disney+ de prijzen verhoogde.

