Now and Then is nu op Apple TV+: dit kun je verwachten

Apple TV+ heeft inmiddels al een aardige bibliotheek opgebouwd aan films en series. Nu komt Now and Then erbij. Dit kun je verwachten van de show.

Als je Apple TV+ vandaag al hebt aangeslingerd, heb je wellicht al een nieuwe serie zien staan. Vanaf vandaag kun je Now and Then op streamingdienst kijken. De eerste drie afleveringen staan er nu op en daar komt elke week een nieuw deel bij tot het einde op 24 juni.

Now and Then op Apple TV+

Zelf beschrijft Apple TV+ de serie als volgt: “Now and Then is een thriller die bestaat uit meerdere lagen dat het verschil ontdekt tussen tussen de toekomstdromen van jongeren en de realiteit van het volwassen zijn. Het verhaal krijgt een bijzondere wending wanneer een groep studievrienden wakker wordt naast een feestweekend. Een van hen leeft niet meer.

Nu, 20 jaar later, zijn de vijf overige vrienden weer bij elkaar omdat er een gevaar op de loer ligt. Daarmee staan hun perfecte werelden op het spel.

Bijzondere serie

Now and Then kun je met recht bijzonder noemen. Wellicht klinkt het verhaal niet zo speciaal, maar de uitvoering van de serie is dat zeker wel. In de serie wordt zowel Engels als Spaans gesproken, wat dus een bijzondere dynamiek met zich meebrengt.

Die dynamiek kun je al meteen zien in de trailer. Daarin zie je het ongeluk en de problemen die er later door ontstaan. Er komen dan ook flink wat spannende momenten voorbij wat dus veel belooft.

Now and Then beschikt over een flinke Spaanstalige cast. Zo zien we onder andere Oscar-genomineerden Marina de Tavira en Rosie Perez. Ook hebben José Maria Yazpik, Maribel Verdu en Manolo Cardona een rol in de show te pakken.

The Essex Serpent

Kijk je liever iets anders? Er is natuurlijk genoeg keuze op Apple TV+. Zo ging vorige week de serie The Essex Serpent in première. De hoofdrol in de serie is voor Tom Hiddleston die je wellicht kent als Loki uit de gelijknamige Disney+-serie. Daarnaast is er ook een grote rol voor Claire Danes.