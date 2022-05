Nieuwe HP-monitor heeft opvallende webcam met deze Apple-feature

Onder het kopje ‘beter goed gejat, dan slecht bedacht’ heeft HP nu een opvallende monitor in de planning. Het gaat om een model die gebruikmaakt van een webcam die veel gelijknissen heeft met wat Apple aanbiedt met Central Stage in hun apparaten.

Het gaat om de HP Z24m G3 monitor, die is opgepikt door ArsTechnica. Het gaat om een model die te vergelijken is met het bestaande Z24m-model, met het verschil dat de nieuwe versie dus de opvallende webcam heeft.

Nieuwe HP-monitor heeft Central Stage-achtige webcam

De nieuwe monitor is niet een model dat het moet hebben van de hoge pixeldichtheid. Zo maakt hij gebruik van 123 pixels per inch. Dat is gewoon netjes, zonder echt uit te springen. Verder maakt het 23,8 inch scherm gebruik van een 2560 bij 1440 resolutie. Wat het model zo interessant maakt, is dus de webcam. Het gaat om een 5 MP variant die de mogelijkheid biedt om de gebruiker te volgen. Dat is dus ter vergelijken met wat Apple met Central Stage doet. Op deze manier is de gebruiker altijd in het midden te zien. Ook als iemand anders het shot binnenkomt.

Dankzij de software die in de monitor zit is het voor de webcam dus mogelijk om je te volgen terwijl je beweegt. Handig dus als je op afstand een presentatie moet geven en je op en neer loopt. Dan zorgt deze camera er voor dat dat niet vervelend overkomt. Daarnaast geeft de software je de mogelijkheid om de brightness aan te passen of dat automatisch te doen en je beeld te verkleinen. Daarmee is het dus een monitor die ideaal is voor hen die thuiswerken en aan veel calls doet.

Center Stage

Vorig jaar introduceerde Apple zijn Center Stage-techniek in de iPad Pro. Met de ultra-wide camera van de webcam wordt de gebruiker dan centraal gesteld wanneer je gebruik maakt van FaceTime of andere apps voor videobellen. Ook is hij geïntroduceerd in de Studio Display, maar door de lage kwaliteit van het beeld was niet iedereen daar even blij mee. Meer over Center Stage vind je hier.