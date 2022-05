Hoe je Netflix én Videoland voor één jaar helemaal gratis gebruikt

Laten we eerlijk zijn: abonnementen op streamingdiensten, zoals Netflix en Videoland, zijn niet goedkoop. Daar is nu iets aan te doen. Wanneer je namelijk, als nieuwe klant, een jaarcontract afsluit bij Ziggo, dan krijg een jaar lang gratis toegang tot die diensten. Dan kan op jaarbasis ineens meer dan 250 euro schelen.

Je moet hiervoor een internet + tv-pakket afsluiten bij de aanbieder. Wanneer je dat doet, dan kun je dus flink besparen. De provider heeft uitgerekend om wat voor bedragen het gaat. Denk dan aan 143,88 euro voor het standaard Netflix-abonnement en 107,88 euro voor het abonnement dat je op Videoland krijgt.

Gratis toegang tot Netflix en Videoland

Toegegeven, het standaard abonnement van Netflix valt wellicht een beetje tegen. Je kijkt met twee schermen tegelijkertijd naar films en series in HD-kwaliteit. Maar misschien heb je geen 4k-tv of vind je 4k niet zo boeiend. Dan is zo’n gratis abonnement ineens wel weer interessant; je kunt dan gewoon lekker kijken.

Daarnaast geeft Ziggo dus een jaarabonnement op Videoland weg. In dit geval gaat het om het Plus-abonnement. Ook hier kunnen twee schermen tegelijkertijd gebruikmaken van de dienst. Het Plus-abonnement bevat daarnaast geen advertenties en reclame, zoals het standaard abonnement wel heeft.

Hoe werkt dit?

Wanneer je je als nieuwe klant aanmeldt bij Ziggo dan krijg je drie weken na het installeren van het pakket een voucher opgestuurd. Dat gebeurt via de mail. Verder is het zo dat nieuwe klanten kunnen kiezen uit andere welkomstpakketten. Heb je liever korting? Dan kun je ook voor zes maanden vijftig procent korting op je abonnement ontvangen.

Wat je jaarlijks meer oplevert, dat verschilt per abonnement. Reken dus van tevoren goed uit wat het je scheelt of wat je waardevoller vindt. Was je toch al op zoek naar een goede manier om Netflix- én Videoland-content te bekijken, dan is dit wellicht een interessant voorstel dat je op z’n minst kunt overwegen.