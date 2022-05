Nederlandse Apple Store verkoopt vanaf nu ook slimme sloten

De Nederlandse Apple Store verkoopt nu ook de producten van Nuki. Zo maakt dat bedrijf vandaag bekend door middel van een persbericht. Het gaat om een assortiment aan slimme sloten die exclusief bij de, offline en online, winkels te koop zijn.

De producten van Nuki zijn al enige tijd te koop, maar vanaf nu is er ook een exclusieve bundel die in de Apple Store verkocht wordt. De focus ligt op dit moment voornamelijk bij het meest recente model.

Apple Store verkoopt slimme sloten

Dat meest recente model is vanaf nu los verkrijgbaar bij de Apple Store. Voor €149 tik je de Nuki Smart Lock 3.0 op de kop. Daarnaast wordt er dus ook een exclusieve bundel verkocht, waarmee jij je slimme slot naar een iets hoger niveau tilt. Het gaat om een bundel van €249 die bestaat uit drie verschillende producten. Naast de Smart Lock 3.0 krijg je ook het Nuki Keypad en de Nuki Fob. Die laatste is een afstandsbediening met Bluetooth-ondersteuning, waarmee je deur met één druk op de kop opengaat. Dankzij de Keypad is een deur te openen door middel van een zescijferige code.

Apple-klanten kunnen dus exclusief het slot aanschaffen. In de Apple Store is de Nuki Smart Lock 3.0 beschikbaar in het wit. Volg deze link voor meer informatie over levertijden en beschikbaarheid.

Nuki Smart Lock 3.0 met HomeKit

Het is overigens niet vreemd dat de Apple Store het slimme slot van Nuki verkoopt. De nieuwe Smart Lock 3.0 werkt namelijk uitstekend samen met HomeKit. Via de Woning-app is het mogelijk om het slot te bedienen met je Mac, iPhone of iPad. Je voegt hierdoor gemakkelijk een automatisering toe. Dat kan zijn dat de deur na een bepaald tijdstip op slot gaat of dat de lampen aangaan op het moment dat de deur geopend wordt. Functionaliteiten die je niet alleen thuis, maar ook op afstand kunt gebruiken.

Volgens Nuki zelf is het slimme slot makkelijk te installeren, zonder schroeven of boren. Klinkt heel makkelijk, maar of dit ook in de praktijk zo werkt moeten we nog ondervinden.