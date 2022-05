Meta trapt hard op de rem en geeft Apple daar (deels) de schuld van

Wie dit jaar stiekem hoopte om bij Meta aan de slag te gaan heeft pech. Het bedrijf heeft vandaag aan werknemers laten weten dat het de rest van het jaar keihard op de rem trapt met betrekking tot nieuwe werknemers. Drie keer raden wie het bedrijf daar, voor een groot gedeelte, de schuld van geeft.

Meta zegt dat het hard op de rem moet trappen vanwege een tegenvallende groei in de omzet. Iets waar Apple, met een grote iOS-wijziging, volgens het bedrijf mede verantwoordelijk voor is.

Meta haalt wederom uit naar Apple

Meta is optimistisch over de toekomst, dat is in ieder geval wat CFO David Wehner tegenover werknemers van het bedrijf heeft gezegd. Toch is er wel enige reden tot zorgen. “We moeten er zeker van zijn dat we de juiste, gebalanceerde, investeringen doen om onze strategische prioriteiten te ondersteunen”. Een ingewikkelde manier om te zeggen dat het op dit moment niet zo lekker gaat en het tijd is voor bepaalde maatregelen. Business Insider laat vandaag weten dat Meta een dergelijke beslissing neemt en stopt met het aannemen van nieuwe medewerkers. Althans, het bedrijf trapt hard op de rem.

Dat is naar eigen zeggen het resultaat van een tegenvallende groei in de omzet. Iets waar Meta wel degelijk voor naar zichzelf kijkt, maar ook wijst naar anderen. Voornamelijk naar Apple. Meta zegt de gewijzigde privacy-functionaliteiten van iOS 14 en iOS 15 de reden zijn dat het bedrijf deze beslissing moet nemen.

Deze reden wordt overigens niet voor de eerste keer gebruikt. Meta voorspelde eerder al dat de desbetreffende wijzigingen zo’n 10 miljard dollar zouden kosten in 2022.

App Tracking Transparency

De functionaliteit waar Meta naar verwijst is App Tracking Transparency. iPhone-gebruikers kunnen sinds iOS 14 zelf bepalen welke applicaties en website ze mogen tracken, en welke niet. Dit maakt het voor bedrijven als Meta een stuk moeilijker om gebruikers via verschillende applicaties en diensten te tracken. Het levert minder specifieke informatie van een bepaalde persoon op, waardoor advertenties minder gericht aan de man kunnen worden gebracht. Eindstand: er komt minder geld in het laatje.

