Waarom Matter belangrijk is voor Smart Homes en wat je er aan hebt

Het kopen van smart home-producten is lang niet altijd gesneden koek. Fabrikanten maken het je vaak behoorlijk lastig. Ondersteuning voor bepaalde items is namelijk vaak beperkt tot één ecosysteem. Dit betekent dat je er niet zomaar op kunt vertrouwen dat elke slimme gadget te koppelen is de rest van jouw smart home-inboedel. Gelukkig gaat dat in de toekomst veranderen dankzij Matter. Maar wat is dat precies?

Matter is een nieuw smart home-connectiesysteem dat is gemaakt door meer dan 200 bedrijven. Het is opgericht door de Connectivity Standards Alliance (CSA). Het systeem maakt gebruik van Internet Protocol (IP) zoals Bluetooth LE, Wi-Fi en Thread. Smart home-apparaten worden dankzij deze protocollen verbonden met één overkoepelende standaard.

Hoe werkt Matter?

Matter maakt het voor bedrijven en ontwikkelaars gemakkelijker om slimme huishoudelijke apparaten te bouwen die naadloos samenwerken, ongeacht het merk. Dat betekent dat je in de toekomst onder andere Google Home-, Amazon Alexa-, Apple-, Samsung SmartThings-producten makkelijker tegelijk kunt gebruiken dan ooit. Dit zal ook het koopproces vereenvoudigen voor zowel retailers en consumenten. Die kunnen immers zorgeloos smart home-producten inkopen.

Thread is een belangrijke schakel in de werking van Matter. Dit is een mesh-protocol, vergelijkbaar met Wi-Fi en Bluetooth, met als doel om producten draadloos met elkaar te laten communiceren. Het is gebaseerd op IPv6 en maakt gebruik van een edge-router, of border router. Op die manier kan Thread verbinding maken met andere netwerken zoals Wi-Fi, Ethernet en Cloud. De samenwerking tussen Thread en Matter kun je als volgt zien: Thread dient als de verbinding tussen de apparaten, terwijl Matter de taal is die deze apparaten gebruiken. Het een kan dus niet zonder het ander.

Welke bedrijven zijn erbij betrokken?

Er zijn meer dan 200 bedrijven betrokken bij de Matter Working Group. De grootste namen komen je vast bekend voor. Dit zijn onder andere Google, Amazon, Samsung en zelfs Apple. Deze bedrijven hebben hun steun voor Matter en Thread al toegezegd op toekomstige producten.

Amazon gaat zelfs bestaande slimme gadgets deze extensie al geven. Het bedrijf begint bij de Echo en breidt daarna uit naar andere apparaten. Google zal Matter integreren met Android en Nest. Sommige producten zoals de Nest Hub ondersteunen Matter via Thread, terwijl andere Matter via wifi ondersteunen. Niet elk product zal dus gebruik maken van een Thread-ondersteuning. Samsung heeft ook ondersteuning toegezegd voor Matter in zijn SmartThings-platform. Het is alleen niet bekend om welke producten dit gaat.

Vanaf wanneer kunnen we Matter gebruiken?

In de tweede helft van 2020 planden de bedrijven de volledige lancering in 2021. Door een vertraging in het proces werd de tijdlijn in augustus 2021 bijgewerkt. Er werd voorspeld dat de lancering op zijn vroegst in de tweede helft van 2022 zou plaatsvinden. Tobin Richardson, CEO van CSA, zei dat de vertraging noodzakelijk was. De verschillende tools waren nog niet klaar om aan de verwachtingen te voldoen.

Op CES 2022 werd Matter aangekondigd voor een release halverwege het jaar. Het doel was om producten uit te brengen rond de feestdagen in december. De CSA kondigde echter nog een vertraging aan in maart 2022. Er was nog meer tijd nodig om de laatste puntjes op de i te zetten. Toch lijkt de vertraging niet een probleem. Er wordt namelijk nog steeds verwacht dat Matter in het najaar van 2022 zal worden gelanceerd. Tot die tijd zullen we nog even geduld moeten hebben.