Wil je een MacBook Pro? Dan moet je wellicht geduld hebben

De MacBook Pro is popular. Het model is zelfs zo gewild dat er tekorten ontstaan. De lockdown in Shanghai zorgt voor flink wat vertraging.

Corona lijkt wel weg, maar dat is natuurlijk niet zo. In China woedt het virus rond en door het strenge beleid in het land zijn er in verschillende plaatsen lockdowns. Een van de strengste is in Shanghai. De plaats zat meer dan een maand op slot maar lijkt nu weer langzaam open te gaan. Een van de bedrijven die de gevolgen daarvan voelt is Apple. Het produceert in de stad de Macbook Pro.

Lockdown in China

Apple’s assembleur Quanta zit namelijk in de Chinese stad. Dit bedrijf wordt ernstig belemmerd door de lockdown meldt DigiTimes. De leverancier werkt nog steeds niet op volledige capaciteit. Sterker nog, een week geleden was het dertig procent en het bedrijf kijkt nu hoe het op 50 procent komen. Dat zorgt natuurlijk voor flinke vertragingen voor de Macbook Pro.

Quanta lijkt niet de enige assembleur die last heeft van de lockdown. Ook andere bedrijven die te maken hebben met de MacBook Pro hebben last van hetzelfde probleem meldt het medium. De productie is dan wel weer bij hen opgestart, maar het is moeilijk om op volle capaciteit te komen.

Bij Apple komt het niet vaak voor dat er enorme vertragingen ontstaan bij het bedrijf. Het lukte Apple redelijk goed om de iPhone op voorraad te hebben, terwijl andere telefoonfabrikanten daarmee grotere moeite hadden. Bij de MacBook Pro gaat dat helaas niet lukken.

Wachten op de MacBook Pro

Als je via de Apple Store een 14 of 16-inch MacBook Pro bestelt, moet je zo’n 2 maanden wachten voordat je ‘m hebt. De verschillende varianten worden passen tussen 30 juni en 14 juli geleverd. De 13-inch versie die natuurlijk iets ouder is (en niet de M1 Pro of M1 Max heeft), heeft het probleem niet. Als je die bestelt, kun je ‘m morgen al binnen hebben.

Toch is het wellicht mogelijk om de MacBook Pro sneller te vinden als je om je heen kijkt. Zo hebben sommige winkels verschillende modellen op voorraad. Zo ook op Bol.com.