M1 Ultra vs. M1 Max: praktijktest onthult indrukwekkende cijfers

Toen de M1 Ultra op de markt verscheen, duurde het niet lang voordat er tests verschenen waarin de processor het opnam tegen de M1 Max. Die tests kijken vaak naar maximale prestaties en houden weinig rekening met het dagelijkse gebruik. Dat is voor veel gebruikers interessanter dan de maximale prestaties.

De redactie van Engadget heeft nu zo’n test uitgevoerd, waarin de website keek naar de prestaties tijdens het dagelijkse gebruik. De testers zetten de M1 Ultra tegenover de M1 Max en kijken naar het prestatieverschil. Om de test zo nauwkeurig als mogelijk uit te voeren, vroegen ze aan lezers wat voor taken ze doorgaans deden.

M1 Ultra versus M1 Max

Het gaat dan tevens om taken die ze herhaaldelijk uitvoeren, zoals het openen van specifieke programma’s. In de vergelijking neemt Engadget ook een high-end pc mee, zodat je een goed beeld krijgt van welke computer het beste aansluit op je behoeften. Tenminste, dat is onder meer het doel van deze test, natuurlijk.

De uitkomst is niet heel verrassend. De redactie concludeert namelijk dat de M1 Ultra één van de snelste processors is die ze getest hebben. Daarnaast melden ze dat de Ultra twee keer zo snel is als de M1 Max. Dat is niet vreemd, aangezien de Ultra in feite twee aan elkaar geplakte versies van de Max-processor is.

Welke programma’s gebruiken ze?

Het is ook interessant om te kijken naar welke programma’s de redactie gebruikt voor de test. De lezers maken onder meer gebruik van Adobe Lightroom, Premiere Pro, Davinci Resolve en Fusion. Ook maken ze 3D-modellen in Blender en voeren ze machine learning-test uit in apps als TensorFlow en Pytorch. Uiteraard gamen ze ook heel even op hun computers.

Qua grafische processor is het verschil soms minder groot. Meestal scoort de GPU wel veertig tot tachtig procent beter in vergelijking met de M1 Max. Daarmee laat Engadget zien wat alle andere tests tot nu toe hebben laten zien. En dat is dat de M1 Ultra tot nu toe de snelste en beste procesoor van Apple is.

Engadget