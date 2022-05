J.J. Abrams brengt iconische Speed Racer tot leven voor Apple TV+

Het lijkt erop dat J.J. Abrams werkt aan een live-action versie van een iconische jeugdserie voor de streamingdienst Apple TV+. Het nieuws is nog niet bevestigd, maar Abrams wordt naar verluidt de uitvoerend producent. Het is daarnaast nog niet bekend wanneer de serie debuteert op de Apple-streamingdienst.

Het betreft hier de serie Speed Racer, waar eerder al een live-action film van verscheen. Voordat Speed Racer überhaupt een animatieserie (of anime) werd, was het een populaire manga in Japan. In de jaren zestig kwam de serie uiteindelijk naar het westen toe, waarmee de anime in één keer veel nieuwe zieltjes won.

Speed Racer-serie voor Apple TV+?

Variety laat nu weten dat Apple TV+ dus een live-action serie krijgt van Speed Racer. De serie zou al besteld zijn, waardoor die dus in productie genomen wordt. Ron Fitzgerald en Hiram Martinez worden zowel schrijvers als showrunners. Fitzgerald was recentelijk nog verantwoordelijk voor de remake van Perry Mason.

Daarnaast werkte hij aan zowel Weeds als Westworld. Martinez schreef onder meer The Last Ship en afleveringen voor Get Shorty. Abrams behoeft eigenlijk geen introductie meer, maar was onder andere verantwoordelijk voor de serie Lost. Ook maakte hij recentelijk zowel Star Trek- als Star Wars-films.

Waar gaat Speed Racer over?

Het kan natuurlijk zijn dat je helemaal niet bekend bent met Speed Racer. Dat kan een voordeel zijn, zodat je je kunt laten verrassen voor wanneer de serie debuteert op Apple TV+. Maar we kunnen ons voorstellen dat je iets meer wil weten. Speed Racer gaat over een professionele raceautobestuurder genaamd… Speed Racer.

Speed Racer reist over heel de wereld om deel te nemen aan verschillende races, die behoorlijk gevaarlijk kunnen zijn. Hij krijgt daarbij hulp van Pops Racer en Sparky, zijn monteur. Hij rijdt zelf in een auto genaamd de Mach 5 die voorzien is van allerlei high-end gadgets. Ook heeft hij nog een vriendin genaad Trixie, een broertje genaamd Spritle en een chimpansee als huisdier, die de toepasselijke naam Chim-chim draagt. Want waarom niet.

Variety