Meer dan 10 jaar voor de iPhone X had Apple deze iPod nano al voor ogen

Met de introductie van de iPhone X veranderde Apple de smartphone voorgoed. Het was de eerste grote speler die met een volledig beeldscherm werkte voor zijn smartphone. Anno 2022 weten we bijna niet meer beter.

Er waren heel veel mensen die in 2017 moesten wennen aan het nieuwe ontwerp. Dat had niet zo hoeven zijn, want het idee was in dat jaar alles behalve nieuw.

Apple’s bijzondere iPod nano

Ruim voordat de iPhone X op de markt verscheen had Apple al een visie voor de toekomst. Meer dan een decennium voor de lancering van die smartphone, en jaren voor de komst van de eerste iPhone, wilde het bedrijf met een bijzondere iPod nano komen. Tony Fadell, voormalig Senior Vice President van Apple’s iPod divisie, deelde verschillende prototypes van de muziekspeler op Twitter. Interessant om te zien, maar het is vooral het één na laatste model dat de show steelt.



These are various mockups of the iPod Nano, we explored every possibility – what if the screen was this big? What if the wheel was that big? What if there was no wheel? #BUILD #BUILDtreasurechest #Buildbook will be officially released tmrw May 3rd! https://t.co/NKMxGjoEgg pic.twitter.com/XMUHztyj2E — Tony Fadell (@tfadell) May 2, 2022

Apple wilde dus ruim 10 jaar voor de iPhone X een dergelijk ontwerp al hanteren. De iPod nano in kwestie is, net als de smartphone uit 2017, voorzien van relatief dunne schermranden. Dit levert de muziekspeler een ontwerp op waarbij het beeldscherm de voorkant bijna volledig bezet.

De iPod nano verscheen in 2005. Ruim drie jaar voor de eerste iPhone en 13 jaar voor de iPhone X. Dat het bedrijf rond die tijd al bezig was met een idee dat in 2017 werkelijkheid werd, laat zien hoe het er destijds aan toeging.

Meer bijzondere prototypes

In de loop der jaren heeft Apple ontzettend veel geëxperimenteerd. Niet alleen op het gebied van de iPod nano, maar ook de reguliere iPod. Zo dook eind vorig jaar dit prototype op waar we uren van kunnen genieten. Of wat dacht je van de eerste Apple Watch, iPhone 5S in een donkerblauwe kleur of de eerste generatie iPad?

