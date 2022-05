iPhone Studio: de imposante smartphone die we echt nooit gaan zien

Apple’s imposante Mac Studio heeft een ontwerp dat uitstekend bij de iPhone zou passen. Het is niet iets dat we direct hadden bedacht, maar het concept van bekende ontwerper Antonio De Rosa brengt ons op andere gedachten.

De Rosa brengt zijn meest recente project naar buiten en laat ons kennismaken met de iPhone Studio. Een smartphone die Apple nooit op de markt gaat brengen.

iPhone Studio: het beste van beide werelden?

De Mac Studio heeft een uitgesproken ontwerp. Het is praktisch gezien een grote Mac mini te noemen met een grotere ventilator aan de onderkant. Iets dat ook duidelijk terug te zien is in de iPhone Studio van Antonio De Rosa. De achterkant van de smartphone heeft een zelfde ontwerp gekregen als de ventilator onderaan de Studio. Het camerasysteem is horizontaal, de knoppen zijn net iets anders ingedeeld en de randen kleuren met de verschillende opties mee.

Net als de Mac Studio is de iPhone Studio ook een powerhouse. De smartphone is in het concept o.a. voorzien van de A16 Ultra-chip, USB-C, 3D Audio en een camerasysteem met ProCamera. Uiteraard wordt er ook gebruikgemaakt van de nieuwe indeling voor beeldschermen. De verwachting is dat de iPhone 14 Pro en Pro Max dit jaar beschikken over een pilvormige notch. Bekijk het concept via de onderstaande video:

Pro tip: op de website van De Rosa is de iPhone Studio ook in Augmented Reality te bekijken. Via deze link kom je op de 360-graden ervaring terecht.

De opvouwbare smartphone

Zoals gezegd is Antonio De Rosa geen onbekende. De ontwerper voorziet de wereld al tijden van allerlei unieke iPhone-concepten. Ze zijn niet altijd even realistisch, maar het is wel vermakelijk om te zien wat de mogelijkheden kunnen zijn. Zo’n twee maanden geleden introduceerde De Rosa bijvoorbeeld ook de iPhoneAir. In dit concept neemt de ontwerper het idee achter de Samsung Galaxy Z Flip over en zet hij het om naar een smartphone van Apple.

