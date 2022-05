Haal het meeste uit je iPhone SE (2022) met deze 5 handige tips

De iPhone SE (2022) is een heerlijke smartphone voor consumenten die een telefoon van Apple willen, maar niet al te diep in de buidel willen tasten. Een uitkomst voor de iets oudere, of juist iets jongere, doelgroep.

Hoe haal je echter het meeste uit de iPhone SE (2022)? In dit artikel zetten we vijf handige tips op een rij waardoor, voornamelijk, beginners dit voor elkaar kunnen krijgen.

5 handige tips voor je iPhone SE (2022)

Wist je dat jij met je iPhone SE (2022) foto’s kunt nemen met een fysieke knop of je gemakkelijk een QR-code kunt scannen? We leggen het je hieronder uitgebreid uit:

#1 Een strakker thuisscherm

Sinds iOS 14 is het thuisscherm van je Apple-smartphone makkelijker te organiseren. Dankzij de App-bibliotheek is het niet meer nodig om iedere app volledig in beeld te hebben. Je kunt er met je iPhone SE (2022) dus voor zorgen dat de boel iets opgeruimder is.

Al is dat zeker niet het enige. Wanneer jij bijvoorbeeld geen zin hebt om al je zakelijke applicaties in het weekend te zien, is het ook mogelijk om bepaalde pagina’s te verbergen. Houdt hiervoor een leeg stukje van het scherm ingedrukt totdat alle icoontjes beginnen te wiebelen. Druk vervolgens op de puntjes onderaan het scherm en haal het vinkje weg bij de pagina’s die je niet wilt zien.

#2 Foto’s nemen met een fysieke knop

We zien het nog regelmatig gebeuren: mensen die lopen te hannesen met het nemen van een selfie. Normaal gesproken gebruik je hier de ronde witte knop in het scherm voor, maar wist je dat je ook met een fysieke knop foto’s kunt nemen?

Zodra je in de Camera-app van je iPhone SE (2022) zit kun je ook foto’s nemen met de onderste volumeknop. Deze zit aan de linkerkant van je toestel. Strek je arm uit, lach naar het vogeltje en druk de knop in om een foto te nemen.

#3 Scan een QR-code met je iPhone SE (2022)

Mensen vragen nog regelmatig aan ons hoe je nu precies een QR-code kunt scannen. “Heb je daar een aparte app voor nodig?”, is vaak de vraag. Het antwoord voor mensen met een iPhone SE (2022) is: nee.

Open de Camera-app van je iPhone, richt de camera op de code en er zal een gele pop-up tevoorschijn komen. Druk op de link en je komt op je digitale bestemming.

#4 Bedieningspaneel naar je eigen smaak

Je iPhone SE (2022) beschikt over een handig bedieningspaneel. Deze roep je op door van beneden naar boven te vegen op het scherm. Via deze weg zet je bijvoorbeeld de WiFi uit, open je de camera-app of zet je de rotatie van je beeldscherm uit.

Wist je overigens dat je dit menu ook helemaal zelf aan kunt passen? Ga hiervoor naar Instellingen -> Bedieningspaneel. Haal onder kopje Toegevoegde regelaars de snelkoppelingen weg die je niet wilt gebruiken en voeg ze via Meer regelaars toe.

#5 Draai je selfiecamera om

Heb je er ook een hekel aan dat je selfies er anders uitzien dan het moment waarop je ze genomen hebt? Dat heeft te maken met het feit dat je iPhone SE (2022) deze automatisch draait. Heb je daar geen zin meer in? Dan is het makkelijk om direct te zien wat het resultaat zal zijn.

Dat doe je door naar Instellingen -> Camera -> Compositie te gaan. Daar zie je de optie Spiegel camera aan voorzijde staan. Schakel deze in om het gewenste resultaat te krijgen.

Hoe goed is de iPhone SE (2022)?

Heb je de iPhone SE (2022) nog niet gekocht en ben je wel benieuwd hoe goed de smartphone van Apple precies is? Lees via de onderstaande link onze review van het toestel.

Interesse in al onze reviews? Die zijn via deze pagina te bekijken!