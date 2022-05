Waarom jij je iPhone het best met het scherm omlaag neer kunt leggen

Iedereen legt zijn iPhone wel eens op tafel neer. De kans is groot dat je dit met het scherm naar boven doet, maar wist je dat het eigenlijk beter is om de smartphone met het scherm naar beneden op tafel te leggen?

Dat is overigens geen tip om je productiviteit te laten stijgen. Het heeft namelijk daadwerkelijk een voordeel voor de iPhone zelf.

iPhone met het scherm naar beneden

Het is vrij logisch dat veel mensen hun iPhone op tafel leggen met het scherm naar boven. Doorgaans is het voorkomen van krassen de reden erachter. Al helemaal wanneer een consument geen gebruikmaakt van een hoesje. Toch is het aan te raden om je iPhone juist andersom op tafel te leggen. Zeker voor gebruikers die gedurende de dag veel meldingen ontvangen.

Je verwacht het misschien niet direct, maar het omdraaien van je iPhone kan positieve invloed hebben op je batterij. Zodra het scherm naar boven ligt zal je zien dat deze bij iedere melding oplicht. Door je smartphone met het scherm naar beneden te leggen voorkom je dit. Je iPhone detecteert de positie, waardoor het scherm uitgeschakeld blijft. Een handige manier om een beetje batterij te besparen.

Is dit echter de enige manier? Nee, zeker niet. Je kunt binnen de instellingen op je iPhone ook voorkomen dat bepaalde applicaties het scherm oplichten. Dat doe je door de volgende stappen te volgen:

Ga naar Instellingen

Selecteer Berichtgeving

Kies een applicatie uit

Vink de optie Toegangsscherm bij Meldingen uit

Nog meer handige tips

Het neerleggen van de iPhone is slechts een enkele manier om de batterij langer mee te laten gaan. Er zijn nog een aantal andere handige tips, waardoor jij je telefoon minder snel op hoeft te laden. Denk bijvoorbeeld aan het niet teveel sluiten van je applicaties of het beperken van meldingen.

Om je een handje te helpen heb ik onlangs een lijstje gepubliceerd met tien handige tips die je kunt gebruiken. Interesse? Lees dan zeker even het artikel via de bovenstaande link!