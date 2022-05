Apple vervangt Lightning-port mogelijk sneller dan je denkt

Heb je naast een iPhone nog een andere telefoon? Dan heb je waarschijnlijk twee verschillende opladers. Dat gaat veranderen.

Al jaren wordt er door de EU druk gelegd op telefoonmakers om allemaal met dezelfde port te komen waarmee een telefoon opgeladen kan worden. Zo hoef je niet voor elke smartphone een andere lader te kopen. Dat is naast goed voor het milieu ook nog eens fijn voor je portemonnee. Apple werkt al een hele tijd met Lightning voor de iPhone, maar dat gaat veranderen.

Apple stapt als veel andere smartphonemakers over naar USB-C. Een aansluiting die het bedrijf nu al bijvoorbeeld gebruikt voor de iPad. In 2023 komen de telefoons van Apple aan de beurt. Dat betekent dat de iPhone 15 de eerste wordt met een USB-C-aansluiting.

Dit nieuws is afkomstig van de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo. Hij baseert zijn nieuws op een rondvraag bij verschillende leveranciers van Apple. Volgens de analist is de overstap van Lightning naar USB-C om meerdere redenen een goede. Zo is het mogelijk dat de iPhone met USB-C sneller kan opladen. Iets waar concurrenten al gretig gebruik van maken. Daarnaast kan door middel van USB-C sneller data worden overgezet. Uiteraard zijn de voordelen wel afhankelijk van hoe iOS er in de toekomst uit gaat zien.

