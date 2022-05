Gebruik je iPad in het geval van nood als powerbank voor je iPhone

Ben je onderweg, heb jij een iPhone bij je én heb je geen mogelijkheid om deze op te laden? Dan kan een iPad best nog wel eens je redder in nood zijn. Zeker in noodsituaties.

Het is namelijk mogelijk om, net als met de Mac, je iPhone met een iPad op te laden. Werkt bijzonder makkelijk, maar de optie wordt nog wel eens over het hoofd gezien.

iPad redder in nood voor je iPhone

De kans dat de nood echt hoog is blijft over het algemeen klein. Toch zijn er momenten, bijvoorbeeld in noodsituaties, waarop jij je iPhone simpelweg goed kunt gebruiken. Normaliter heb je deze natuurlijk voldoende opgeladen of heb je een powerbank bij de hand. Maar wat als dit niet het geval is? Dan is het te hopen dat jij een iPad bij de hand hebt.

Veel mensen zijn zich ervan bewust dat jij je iPhone op kunt laden met je Mac. Minder mensen weten dat dit ook met de iPad kan. Net als bij de Mac kun jij je iPhone, door middel van het standaard kabeltje dat meegeleverd wordt, makkelijk verbinden met je iPad. Steek de Lighting-aanlsuiting in je iPhone, de USB-C uiteinde in je tablet en het laden kan beginnen.

Het enige wat jij dus nodig hebt is een iPhone met een USB-C-kabel én een nieuwe model iPad. De mini, Air en Pro zijn bijvoorbeeld allemaal voorzien. Het enige model waarbij het niet mogelijk is, dat is logischerwijs de achtste generatie iPad. Dit model is nog voorzien van een Lightning-aansluiting.

Met het scherm naar beneden

Mocht je geen iPad bij je hebben, maar wil je alsnog batterij besparen? Dan is het slim om het scherm van je iPhone naar beneden op tafel te leggen. Dit heeft namelijk een positieve invloed op de accuduur.

Benieuwd naar nog negen handige tips om batterij te besparen? Dan is dit artikel zonder twijfel iets voor jou!