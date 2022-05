Wanneer de iPhone mogelijk Face ID en de selfiecamera onder het scherm verbergt

De iPhone 14 Pro en Pro Max zien er, naar alle waarschijnlijkheid, anders uit dan hun voorgangers. Aan de voorkant van de toestellen zal de huidige notch plaatsmaken voor een nieuwe variant. Al lijkt dat geen oplossing voor de lange termijn te zijn.

Dat is in ieder geval de verwachting van Display Supply Chain Consultants (DSCC) CEO Ross Young. Vanaf 2024 gaat Apple mogelijk toch een andere kant op.

Ross Young ziet het helemaal voor zich. Vanaf 2024 stapt Apple over op een nieuwe vorm van Face ID. Het gaat om een variant waarbij de sensoren onder het beeldscherm van de iPhone liggen. Een opstelling waardoor het Amerikaanse bedrijf kan overstappen op beeldschermen met een zogeheten hole-punch notch. Het gaat om een klein rondje in het scherm waar de selfiecamera zich bevindt. Op dit moment maken bedrijven als Samsung en OnePlus al gebruik van een dergelijke oplossing.

In de twee jaar die daarop volgen zet Apple nog een stap. Young denkt dat de iPhone van 2026 ook geen zichtbare selfiecamera meer heeft. Net als de sensoren voor Face ID zal ook deze camera vanaf dat moment onder het scherm liggen. Een handige manier waardoor consumenten, zonder enige onderbreking, kunnen genieten van het beeldscherm.

Op dit moment maakt de Samsung Galaxy Z Fold 3 al gebruik van die technologie. Het is echter wel te hopen dat de in-screen selfiecamera zich voor die tijd goed ontwikkelt. De variant in de opvouwbare smartphone is nog van dusdanig lage kwaliteit dat de toevoeging niets is om over naar huis te schrijven.

De pilvormige notch maakt vanaf dit jaar dus zijn intrede, al zullen niet alle iPhone 14-modellen voorzien worden. Ross Young verwacht dat alleen de twee Pro-modellen de verbetering bieden. Vanaf 2023 volgen dan ook de twee reguliere modellen.

Based on the technical challenges remaining for under panel cameras to meet discerning brands quality requirements as well as panel manufacturers' cost requirements, I still believe this roadmap makes sense for the iPhone. pic.twitter.com/3ck5X3sVcL

— Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022