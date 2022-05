‘Nieuwe selfiecamera iPhone 14 gaat Apple drie keer zoveel kosten’

Als we de bronnen van ET News mogen geloven klopt Apple dit jaar aan in Zuid-Korea. Het Amerikaanse bedrijf zou naar verluidt aan de haal gaan met een nieuwe selfiecamera voor de iPhone 14.

Die wijziging kan slecht nieuws betekenen voor je portemonnee. Het nieuwe systeem zou naar verluidt namelijk drie keer zoveel kosten dan het huidige model.

Selfiecamera iPhone 14 kost Apple meer geld

Voor de productie van zijn nieuwe high-end selfiecamera heeft Apple een Chinese partij laten liggen en klopt het aan in Zuid-Korea. Volgens de bronnen van ET News gaat LG Innotek, samen met Sharp, de productie van het nieuwe camerasysteem verzorgen. Dat Apple bij deze partij uitkomt is geen grote verrassing, maar de timing wel. Naar verluidt zou LG Innotek de selfiecamera voor de iPhone 15 produceren, maar de samenwerking gaat al een jaar eerder van start.

Volgens eerdere geruchten, van onder andere betrouwbare analist Ming-Chi Kuo, gaat de selfiecamera er kwalitatief op vooruit. Zo is de kans groot dat de iPhone 14 een autofocus-functionaliteit biedt en beschikt over een wijdere lens. Hierdoor kan er meer licht in vallen wat zich direct uitbetaald in een hogere beeldkwaliteit. Niet alleen voordelig voor functionaliteiten zoals Portret, maar ook voor videogesprekken met bijvoorbeeld FaceTime.

Apple moet hier echter wel een aardige prijs voor betalen. ET News zegt dat de nieuwe selfiecamera voor de iPhone 14 het bedrijf zo’n drie keer meer kost dan het huidige systeem.

Een eerste indruk

De lancering van de iPhone 14 is nog ver weg, maar er is al een YouTuber die een uitgebreide eerste indruk heeft gegeven. Unbox Therapy lanceerde vorige week een video waarin hij aan de slag ging met een duur demo-exemplaar. Deze werkte niet, maar liet wel al verschillende ontwerpwijzigingen zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het grotere camerasysteem.

