Vertraging iPhone 14 Max mogelijk niet Apple’s grootste probleem

De productie van de iPhone 14 Max loopt vertraging op. Dat gerucht dook eerder deze week al op, maar wordt nu bevestigd door Ming-Chi Kuo. Al heeft hij wel een kleine toevoeging.

De betrouwbare analist verwacht namelijk dat de vertraging niet het grootste probleem zal zijn. Apple’s grootste bedreiging is waarschijnlijk de vraag naar het nieuwe model.

Vertraging iPhone 14 Max niet Apple’s grootste probleem

Op Twitter bevestigt Ming-Chi Kuo de problemen in de productielijn van de iPhone 14 Max. De smartphone, die dit jaar voor het eerst zijn intrede doet, heeft minimaal drie weken vertraging. Dat heeft te maken met het feit dat hij in Shanghai geproduceerd wordt en het land te maken heeft gehad met een harde lockdown. Dit in verband met een opleving van het coronavirus. Door deze lockdowns zijn bepaalde fabrieken gesloten en lag de productie van de smartphone dus stil.



My latest channel checks suggest that Apple has not changed the shipping plan for the iPhone 14 models since the Shanghai lockdown. iPhone 14 Max is running behind, but it's still under control currently, and suppliers can work overtime to catch up with the schedule. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 26, 2022

Toch denkt Kuo overigens dat Apple met grotere problemen te maken krijgt. De productie is volgens hem nog “onder controle” en de verloren tijd is in theorie in te halen. Het grootste probleem ligt ’em, in ieder geval bij dit model, bij de vraag. Er is een economische onzekerheid op dit moment die ervoor kan zorgen dat de nieuwe smartphone, die toch aardig wat geld zal kosten, niet als een warm broodje over de toonbank vliegt.

Of dat ook echt gaat gebeuren zal de tijd ons moeten leren.

Wat kunnen we verwachten?

Eigenlijk sinds de onthulling van de iPhone 13 wordt er al over de iPhone 14 gesproken. In het begin waren deze geruchten wat vergezocht, maar ze lijken steeds concreter te worden. We weten welke formaten we kunnen verwachten, wat voor een notch ze hebben en hoe de selfiecamera werkt.

