YouTuber geeft dankzij replica eerste indruk van iPhone 14 Pro Max

De tijd voordat de nieuwe iPhone op de markt verschijnt is er eentje die doorgaans gevuld is met geruchten. De bronnen zijn voornamelijk leveranciers en fabrikanten van hoesjes voor de nieuwe modellen. Iets dat ervoor zorgt dat we al een aardig beeld hebben van de iPhone 14 Pro Max.

YouTuber Unbox Therapy, één van de grootste ter wereld op het gebied van technologie, heeft om die reden contact gezocht met een speciaal bedrijf. Dit bedrijf leverde hem een premium replica van de nieuwe smartphone, die al deze theorieën en informatie omtoveren tot een daadwerkelijke smartphone. Een eerste indruk is geboren.

iPhone 14 Pro Max: de eerste indruk van Unbox Therapy

De onderstaande video is niet gemaakt met een goedkope replica. Het gaat om een speciaal model, gemaakt door een Chinese hoesjesmaker, dat waarschijnlijk nog meer geld heeft gekost dan de daadwerkelijk smartphone zelf. Unbox Therapy krijgt hierdoor een goede eerste indruk van wat de iPhone 14 Pro Max consumenten precies gaat bieden. De verwachting is dat de smartphone in september wordt aangekondigd.

De iPhone 14 Pro Max replica is overigens niet functioneel, maar laat voornamelijk zien wat er aan de buitenkant veranderd is. De smartphone is dus voorzien van de nieuwe, speciale, notch. Verder valt het op dat het toestel iets dikker is en dat het camerasysteem, op de achterkant van het toestel, een stuk groter is. Voornamelijk de lenzen van de iPhone 14 Pro Max zijn groter. Iets dat duidelijk overeenkomt met het werk dat bekende geruchtenmakers en analisten al naar buiten brachten.

Bekijk de video van Unbox Therapy hieronder:

Een nieuw formaat

Op de notch na gaat de nieuwe iPhone 14 Pro Max qua ontwerp niet heel erg veranderen ten opzichte van het huidige model. Al zal de line-up dit jaar er wel iets anders uitzien. Het lijkt er inmiddels sterk op dat de mini-variant van de iPhone gaat verdwijnen en een Max-variant zijn plek inneemt. De Pro Max is daarmee dus niet de enige optie meer voor consumenten die een fysieke grotere smartphone willen hebben.

