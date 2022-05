iPhone 14 Pro (Max) mogelijk voorzien van een groter beeldscherm

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan krijgen de verschillende iPhone 14-modellen grotere schermen dan hun voorgangers. Dat de displays groter worden, komt onder meer door een belangrijke verandering in het design van de smartphones. De notch verdwijnt en dat betekent extra schermruimte.

De notch is voor veel mensen een doorn in het oog. Het gevaarte neemt een groot deel van het scherm in beslag, waardoor het nog wel eens in de weg kan zitten. Android-smartphones hebben al jaren een klein cameragat, onder of in het scherm. Daar is de notch dus verdwenen, waardoor schermen meer ruimte bieden.

iPhone 14 zonder notch?

Datzelfde lijkt nu te gaan gebeuren met de iPhone 14 Pro en Pro Max. Displayanalist Ross Young meldt namelijk op Twitter dat de schermen van de aankomende modellen groter worden dan hun voorgangers. Toegegeven, de verschillen zijn niet heel groot; misschien zijn ze zelfs verwaarloosbaar te noemen.



iPhone 13 Pro – 6.06"

iPhone 14 Pro – 6.12"

iPhone 13 Pro Max – 6.68"

iPhone 14 Pro Max – 6.69" Differences due to pill + hole replacing the notch and narrower bezels. — Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

Het verschil in schermgrootte tussen de iPhone 13 Pro en iPhone 14 Pro is 0,06 inch, terwijl de Pro Max-modellen een verschil noteren van 0,01 inch. Dat is dus niet veel. Maar dit komt wel door een belangrijke verandering in het design: namelijk het verdwijnen van de notch. Tenminste, dat is wat geruchtenmakers melden.

Wat gebeurt er met de camera?

Apple heeft hierover zelf nog niets naar buiten gebracht. Maar geruchtenmakers en analisten melden al weken dat de iPhone 14 Pro en Pro Max een soort pilvormige inkeping krijgen die een kleiner deel van het scherm inneemt. Daarnaast worden de randen ietwat dunner, waardoor er dus meer schermruimte ontstaat.

Verder zal het beeld van de grotere schermen gaan leunen op de optische verschijning. Naar verluidt worden de iPhone 14 Pro en Pro Max namelijk niet groter, breder of dikker. Dan heb je dus een groter scherm in eenzelfde omhulsel als de telefoons van vorig jaar. Hoe dan ook; dat de notch in z’n huidige vorm verdwijnt, kunnen we alleen maar toejuichen.

