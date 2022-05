De iPhone 14 Pro krijgt naar verluidt eindelijk always-on-beeldscherm

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan krijgt de iPhone 14 Pro een zogenaamd always-on-display, net zoals op Android-telefoons. Zo’n scherm staat in feite altijd aan, maar in een zeer energiezuinige stand. Je ziet weinig tot geen kleur, maar checkt wel snel hoe laat het is en of je nieuwe notificaties hebt.

De iPhone 13 Pro en Pro Max beschikken over een LPTO OLED-scherm. Die schermen hebben een variabele verversingssnelheid, die kan terugvallen op minimaal 10 Hertz. Dat is bijvoorbeeld handig voor een vergrendeld scherm, waarmee de telefoon energie bespaart. Android-telefoons hebben eveneens zulke schermen, maar kunnen de verversingssnelheid terugbrengen naar 1 Hertz.

iPhone 14 Pro met always-on-beeldscherm?

1 Hertz is natuurlijk nog energiezuiniger dan 10 Hertz. Fabrieken van Android-telefoons gebruiken die technologie voor een scherm dat altijd aan kan staan, waarmee je de tijd en je notificaties checkt. Mogelijk komt dit type scherm, met zo’n lage verversingsnelheid, ook naar de iPhone 14 Pro toe.



Can’t confirm, but expecting it. — Ross Young (@DSCCRoss) May 23, 2022

Dat denkt althans displayanalist Ross Young, die daar melding van maakt op Twitter. Ross vermoedt dat Apple schermen gaat aanbieden die 1 Hertz ondersteunen. En dan is het in elk geval theoretisch mogelijk dat de iPhone 14 Pro een always-on display (AOD) krijgt. Ook kan de accuduur er mogelijk op vooruitgaan.

Apple is bekend met de technologie

Op de iPhone hebben we zo’n soort scherm dus nog niet gezien, maar op de Apple Watch wel. Apple is dus bekend met dit soort technologie en kan die waarschijnlijk gemakkelijk toepassen op andere apparaten. De grote vraag is nu alleen of het bedrijf dit daadwerkelijk van plan is voor de nieuwe smartphones.

Altijd-aan-schermen zijn fijne toevoegingen voor smartphones (en smartwatches), omdat je in één oogopslag je apparaat kunt checken. Je ziet hoe laat het is en of je nog belangrijk bent. Je hoeft het scherm niet te activeren en hoeft je telefoon ook niet te ontgrendelen, waardoor je snel door kunt gaan met wat je aan het doen was.

