10 tips om de batterij van je iPhone langer mee te laten gaan

Niets is zo vervelend dan een iPhone in handen hebben die bijna tot geen batterij meer over heeft. Toch is het iets waar we allemaal wel eens mee te maken krijgen. De één iets meer dan de ander. Waar dat precies aan ligt is voor een grote doelgroep lastig vast te stellen, maar we hebben in ieder geval wel een aantal oplossingen voor je.

We zetten in dit artikel 10 tips op een rij waarmee jij de accuduur van je iPhone gemakkelijk kunt verlengen. Alles om ervoor te zorgen dat je iets minder snel naar de oplader grijpt.

iPhone batterij langer mee dankzij deze 10 tips

Het maakt niet uit wat jij precies met je iPhone doet, een lege batterij is gewoon vervelend. Al helemaal als hij snel leegloopt zonder dat je hem echt veel gebruikt. Daarom raden we je aan de volgende 10 tips te proberen. Garantie dat het jouw probleem helemaal oplost kunnen we niet geven, maar het is altijd het proberen waard!

#1 Minder meldingen, meer beter

Hoe minder meldingen je op je iPhone krijgt op een dag, hoe beter het voor de batterij is. Nu heb jij natuurlijk geen invloed op de hoeveelheid berichten die je op een dag krijgt, maar je kunt wel het aantal meldingen beperken. Via de instellingen is het mogelijk om te selecteren welke apps je notificaties mogen sturen en welke niet. Dat je door de volgende stappen te volgen:

Ga in Instellingen naar Berichtgeving

Selecteer de app die je graag wilt wijzigen

In het nieuw venster zet je Sta meldingen toe uit

Het is ook mogelijk om te kiezen voor slechts een enkele melding. Je hoeft dus niet altijd een bericht op het toegangsscherm, in het berichtencentrum of via stroken te krijgen. Je kunt ook voor slechts één onderdeel kiezen door bij de overige het vinkje weg te drukken.

#2 Leg je iPhone anders op tafel

Leg jij je iPhone altijd met het scherm naar boven op tafel? Dan is het handig om hem om te draaien. Zodra je een melding krijgt gaat het scherm van je smartphone aan. Leg jij het toestel met het scherm naar beneden? Dan detecteert hij dat en zal het scherm uitgeschakeld blijven. Voor iemand die veel berichten op een dag ontvangt een handige manier om een beetje batterij te besparen.

#3 Beperk locatiegegevens

Locatiegegevens zijn handig, maar slurpen batterij. Daarom is het slim ze voor de meeste apps op je iPhone uit te schakelen. Dat doe je door de volgende stappen te volgen:

Ga in Instellingen naar Privacy

Selecteer Locatievoorzieningen

Selecteer de app die je uit wilt schakelen

Kies vervolgens voor de optie Nooit

Heb jij een aantal applicaties waarbij je niet altijd de locatie wilt gebruiken, maar waarbij het af en toe wel handig is? Kies in dit venster dan voor Bij gebruik van app of Vraag volgende keer of wanneer ik deel. Zodra je een beroep doet op de functionaliteit krijg je een pop-up te zien waarin je toestemming kan geven.

#4 Stop met het sluiten van applicaties

Het sluiten van apps op je iPhone: we doen het allemaal waarschijnlijk om de verkeerde reden. Het idee erachter is dat openstaande apps meer van je batterij vragen dan wanneer je ze gesloten hebt. Een logische gedachte die in de praktijk echter niet klopt.

Zodra apps op de achtergrond openstaan, worden ze door je iPhone gepauzeerd. Ze vragen dus pas wat van de batterij op het moment dat je ze weer gebruikt. Sluit jij ze volledig, dan moeten apps weer opnieuw opgestart worden, wat uiteindelijk meer van je batterij vraagt.

#5 Rustig aan met de Bluetooth

Er zijn een flink aantal applicaties die Bluetooth voor bepaalde doeleinden gebruiken. Waar dit over het algemeen best handig kan zijn, zitten er vaak ook apps tussen die je misschien niet zoveel gebruikt. Sinds iOS 13 is dit makkelijk in te zien en stop je de Bluetooth-verbinding met een simpele druk op de knop.

Ga in Instellingen naar Privacy

Selecteer de optie Bluetooth

Schuif de knop naar links voor apps waarbij de verbinding niet nodig is

#6 Opladen zonder hoesje

Je had er misschien nog niet aan gedacht, maar het opladen van je iPhone zonder hoesje kan helpen. Het is niet bij ieder hoesje het geval, maar in sommige gevallen wordt je smartphone erg heet tijdens het opladen. Die hitte kan invloed uitoefenen op de batterijcapaciteit. Zodra jij merkt dat je apparaat heet wordt tijdens het opladen, kan je eens proberen het hoesje te verwijderen.

#7 Limiteer achtergrondactiviteit op je iPhone

Ja, applicaties die openstaan worden op de achtergrond gepauzeerd. Toch zijn er bepaalde apps, zowel first-party als third-party, die toch blijven herladen. Dat komt door een instelling genaamd achtergrondactiviteit. Het is mogelijk om de functie voor bepaalde apps uit te schakelen of over het algemeen uit te zetten. Al met al heeft dit een grote invloed op de accuduur.

Ga in Instellingen naar Algemeen

Selecteer Ververs op achtergrond

Zet het schuifje naar links voor de apps waarbij dit niet nodig is

Het is, via de bovenste optie, ook mogelijk om de gehele verversing uit te schakelen of alleen met Wifi te laten werken.

#8 Een harde reset

De term “heeft u hem al geprobeerd uit en aan te zetten” komt natuurlijk niet zomaar ergens vandaan. Het opnieuw opstarten van je iPhone kan problemen verhelpen. Dit doe je door de powerknop en de bovenste volumeknop tegelijkertijd ingedrukt te houden. Schuif vervolgens het Zet uit-schuifje van links naar rechts.

Mocht dit niet werken, dan is er nog een andere optie. Je kunt je iPhone namelijk ook een harde reset geven. Dat doe je door de drie toetsen tegelijkertijd in te drukken en te wachten tot het Apple-logo in beeld verschijnt.

#9 Minder automatische downloads op je iPhone

Na het lezen van dit lijstje begrijp je wel dat je iPhone veel op de achtergrond doet. Wist je echter ook dat er applicaties automatisch worden bijgewerkt door de Apple App Store? Dit is een functionaliteit die standaard ingesteld staat en ervoor zorgt dat jij altijd de meest recente versie hebt. Wil je dit niet en bespaar je liever batterij? Doe dan het volgende:

Ga in Instellingen naar App Store

Zoek naar het kopje Automatische downloads

Zet het schuifje bij Apps en App-updates van rechts naar links

#10 Zelf mailtjes binnenhalen

De Mail-app van Apple is bijzonder handig, maar kan wel aardig wat batterij verbruiken. Dat heeft dan voornamelijk te maken met het feit dat berichten, op de achtergrond, automatisch geladen worden. Door een kleine instelling op je iPhone te wijzigen kan dat makkelijk verleden tijd zijn.

Ga in Instellingen naar Mail

Selecteer de optie Accounts

Druk onderaan op Nieuwe gegevens

Schakel de optie Push uit

Vanaf dit moment worden e-mails pas geladen op het moment dat je de Mail-app van je iPhone opent. Je krijgt dus geen meldingen en rode bolletjes te zien zodra er nieuw mailtjes binnenkomen.