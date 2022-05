iPad Air 4 kopen? Apple geeft €100 korting op refurbished modellen

Apple is begonnen met de verkoop van refurbished iPad Air 4-modellen. De tablet is via deze weg niet alleen in geweldige staat, maar ook nog eens een stuk goedkoper.

In de online winkel van het Amerikaanse bedrijf is de tablet voor €100 minder te koop. Is het de moeite waard?

Refurbished iPad Air 4 voor €100 minder

Voordat jij een nieuwe iPad Air aanschaft is het best handig om eerst eens even te kijken in de refurbished-sectie van de online Apple Store. Daar staan namelijk een hoop modellen die je voor een zacht prijsje op de kop kunt tikken. De iPad Air 4, de tablet die in 2020 verscheen, is zo bijvoorbeeld met €100 korting op de kop te tikken. Hierdoor hoef je dus nog maar €539 voor de tablet te betalen.

De iPad Air kreeg eerder dit jaar, met de komst van de vijfde generatie, een aardige upgrade. De tablet is nu, net als het Pro-model, voorzien van de M1-chip. Dat wil echter niet zeggen dat de iPad Air 4 de moeite niet is. De tablet wist in 2020 de show te stelen door het hoekige ontwerp, waardoor hij veel meer weg had van een iPad Pro. De dikke schermranden hebben plaatsgemaakt voor dunne en de Touch ID-knop verplaatste zich naar de powerknop.

Benieuwd wat wij destijds van de tablet vonden? Lees via de bovenstaande link dan zeker even de review die wij er over schreven.

Is het de moeite waard?

De grote vraag is echter: is de iPad Air 4 op dit moment nog de moeite waard? Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van het budget dat je hebt, maar de korting is wel fors. Waar je het huidige model (nieuw) voor €698,50 op de kop tikt, is de prijs van €539 wel aanzienlijk interessanter. Daarmee haal je een tablet in huis die volledig is gerestaureerd, doorgelopen is en voorzien is van een nieuwe accu. Je haalt dus een iPad in huis dat zo goed als nieuw is, voor €159,50 minder.

