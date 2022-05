iOS heeft wel een heel opmerkelijke bug die Spotify treft

Spotify en Apple zijn niet de twee beste vrienden. Een opmerkelijke bug gooit nog eens olie op het vuur tussen de twee.

Spotify gaat al jaren de strijd aan met Apple. Natuurlijk zijn de twee elkaars grootste concurrenten. Met Apple Music heeft de iPhone-fabrikant net zoals Spotify een eigen muziekstreamingdienst. Spotify vindt dat Apple haar positie misbruikt door haar eigen muziekdienst voor te trekken ten opzichte van alle concurrenten. Bovendien is het bedrijf het er ook niet mee eens dat betalingen via de App Store moeten.

Nu is er een opmerkelijke bug aangetroffen in iOS 15.4.1 die Spotify treft, maar ook een aantal andere apps. Als je Apple Music downloadt uit de App Store komt deze automatisch op een plaats die al door een andere app is ingenomen in het dock (de onderste rij apps). Het gaat naast Spotify ook om Twitter en Safari. Echter lijkt de app vooral te komen op muziekstreamingdiensten van derde partijen.

Twitteraar Kevin Archer merkte als een van de eersten het probleem op en plaatste daarvan een video op het medium. Als er alleen maar Apple-apps in het dock staan verandert er opmerkelijk genoeg niets.

Seems like if you download the Apple Music app from App Store, it will automatically appear on your device (iPhone) dock, more than this, it will change any other 3d party app with the Music app. If on your dock, you only have Apple apps it won't do anything. pic.twitter.com/c0pkO9G2pq

— Kevin Archer (@IM_Kevin_Archer) May 5, 2022