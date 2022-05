iOS 16 biedt zonder groot herontwerp toch significante veranderingen

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan verandert Apple veel aan iOS 16 achter de schermen, maar wat merk je daar straks van als iPhone-gebruiker? Nou, Mark Gurman, redacteur bij Bloomberg, meldt dat het design gaat lijken op iOS 15. Zoals het er nu naar uitziet, merk je dus vrij weinig van die veranderingen.

Vanaf 6 juni organiseert Apple WWDC 2022. Dit is een ontwikkelaarsconferentie, waar vooral veel software aan bod komt. Denk dan aan updates voor bekende programma’s, maar ook aan geheel nieuwe versies van besturingssystemen. Het ligt in de lijn der verwachting dat Apple iOS 16 gaat presenteren in de zomer.

iPhone oogt niet anders met iOS 16

Omdat iOS 16 dus voor iPhone-gebruikers om de hoek staat, komen er steeds meer geruchten over het systeem aan het licht. Dit keer zijn die afkomstig van Bloomberg-redacteur Mark Gurman, die onder meer Apple op de voet volgt. Hij besteedt er zelfs een complete nieuwsbrief aan, in de vorm van Power On.

Gurman schrijft in zijn nieuwsbrief dat we “grote veranderingen” mogen verwachten voor het systeem. De veranderingen verschijnen in de vorm van “nieuwe manieren voor het gebruik van het systeem”, evenals “frisse Apple-apps”. Helaas vertelt de redacteur verder vrij weinig over de aankomende aanpassingen.

Geen complete redesign voor iOS

Vooralsnog lijkt het er niet op dat je hier als iPhone-gebruiker veel van gaat merken. Zoals het er nu naar uitziet voert Apple de veranderingen vooral achter de schermen door. Gurman schrijft namelijk ook dat we “geen compleet herontwerp” hoeven te verwachten voor iOS 16. De designtaal uit iOS 15 blijft overeind staan.

Tot slot laat Gurman ook nog een paar woorden vallen over watchOS 9. Het nieuws over die software “wordt eveneens significant”. Maar echt iets inhoudelijks melden doet de redacteur voor nu niet. We zullen dus even moeten wachten totdat Apple zelf alle updates aankondigt voor de aankomende softwareversies.

Power On