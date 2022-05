iOS 16 gaat deze iPhone 14 Pro en Pro Max functionaliteit bevestigen

Volgende week is het zover: WWDC 2022. Apple trapt zijn Worldwide Developers Conference op maandag 6 juni af met een keynote waarin we kennismaken met de nieuwe software van het bedrijf. Zo ook met iOS 16: het besturingssysteem voor o.a. de nieuwe iPhone 14.

Dat besturingssysteem bevestigt echter een functionaliteit die eerder al besproken werd. Volgens bronnen van Mark Gurman, journalist van Bloomberg, komt Always-on toch echt onze kant op.

iOS 16 biedt ondersteuning voor Always-on

Net als de Apple Watch moet ook de iPhone 14 een Always-on beeldscherm krijgen. Dat gerucht gaat al langere tijd rond, maar nu wordt deze ook door de bronnen van Mark Gurman bevestigd. Volgens de bronnen brengt iOS 16 ondersteuning voor de functionaliteit met zich mee. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat we volgende week al meer over de functie te weten komen.

Het is niet gek dat Apple ervoor kiest om Always-on te implementeren op de iPhone 14 Pro en Pro Max. Volgens Gurman had de functionaliteit eigenlijk al in de iPhone 13 moeten zitten. Deze smartphone is voorzien van een zogeheten LTPO-beeldscherm, waardoor er beter gespeeld kan worden met een variabele verversingssnelheid. De ProMotion-ondersteuning voorkwam dit eerder.

Dankzij een LTPO-beeldscherm is het in theorie mogelijk om de verversingssnelheid van je iPhone 14 variabeler te maken. Deze kan variëren tussen de 120Hz en 1Hz. Iets dat nodig is om een Always-on beeldscherm te maken dat niet teveel energie consumeert.

De nieuwe iPhone 14

Waar iOS 16 zich volgende week laat zien, zal de iPhone 14 nog tot het najaar op zich laten wachten. Toch zijn er de afgelopen maanden steeds meer details over de smartphone naar buiten gekomen. De iPhone 14 krijgt bijvoorbeeld naar verluidt een nieuwe selfiecamera die Apple flink wat meer geld gaat kosten en wordt ook nog eens voorzien van een kleinere notch.

Wil je een goede eerste indruk krijgen van hoe de smartphone eruit komt te zien? Dan is het bovenstaande artikel misschien wel iets voor jou!