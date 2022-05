Het iOS 16-concept waardoor we niet kunnen wachten tot september

Over twee weken is het zover: WWDC 2022. Tijdens het evenement krijgen we voor het eerst te zien wat iOS 16, het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone, consumenten precies te bieden heeft.

Het lijkt er sterk op dat we geen groot herontwerp van het systeem hoeven te verwachten. Wel staan er een hoop nieuwe, handige, functionaliteiten en verbeteringen op de planning. Iets dat goed terug te zien is in een nieuwe conceptvideo die opduikt.

iOS 16 concept steelt de show

Wat iOS 16 precies te bieden heeft weten we nog niet, maar een man mag altijd dromen. Dat is in ieder geval wat ontwerper Nicholas Ghigo doet. Hij deelt op zijn YouTube-kanaal een zelfgemaakte commercial over het aankomende besturingssysteem. Een video waardoor we verdomd veel zin krijgen in september: de maand waarin het systeem waarschijnlijk verschijnt.

In de video zien we aangepaste app-icoontjes, de mogelijkheid om applicaties te vergrendelen en interactieve widgets. Widgets kunnen in dit concept van formaat veranderen, zodat jij ze makkelijker kunt gebruiken. Ideaal voor het afspelen en uitkiezen van muziek, bijvoorbeeld. Daarnaast maakt Ghigo ook gebruik van een iPadOS-feature. Zijn versie van iOS 16 is voorzien van een appbibliotheek die je via het dock van je iPhone kunt openen.

Of de versie van Ghigo ook daadwerkelijk de versie is die Apple op 6 juni laat zien weten we natuurlijk niet. Het is in ieder geval een toffe manier om alvast een beetje kriebels te krijgen voor het evenement dat ons volgende week te wachten staat.

Private Relay een stuk beter

Zoals gezegd is de verwachting dat iOS 16 voornamelijk verbeteringen door gaat voeren. Een van die functionaliteiten waar dit mogelijk goed te zien zal zijn is Private Relay. De omvang van de functionaliteit moet vooral vergroot worden. Apple zou naar verluidt gebruik willen maken van een VPN-achtige tunnel om zijn privacyonderdelen te versterken.

Meer weten over die functionaliteit? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel dat Wesley er onlangs over schreef.