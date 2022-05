iOS 15.5 nu beschikbaar: deze functies en verbeteringen krijgt je iPhone

Na verschillende betaversies is het zover: iOS 15.5 is vanaf nu voor iedereen beschikbaar. Consumenten met een ondersteund apparaat kunnen de software-update voor iPhone nu binnenhalen.

Wat heeft deze update je precies te bieden? In dit artikel zetten we het overzichtelijk voor je op een rij.

iOS 15.5: nieuwe functionaliteiten en verbeteringen

iOS 15.5 is een kleine update die je nu op je iPhone kunt installeren. Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd in de Wallet-app en Berichten-app, maar deze gelden niet voor de Nederlandse gebruikers. Er zitten wat dat betreft maar twee grote verbeteringen in de update, mogelijk de laatste voor de aankondiging van iOS 16.

Apple Podcasts heeft nu een nieuwe instelling voor het beperken van het aantal afleveringen dat op je iPhone wordt bewaard. Daarbij veranderen er ook zaken voor het automatisch verwijderen van afleveringen, die je wellicht al beluisterd hebt of te lang op de smartphone staan. Je bepaalt zelf hoeveel afleveringen per show de telefoon op mag slaan, voordat deze ruimte moeten maken voor nieuwe afleveringen. Je kunt hierbij ook kiezen uit de hoeveelheid dagen dat een aflevering oud mag zijn.

Apple heeft ook verbeteringen doorgevoerd in de Woning-app. Er is namelijk een probleem verholpen in de automatiseringen die geactiveerd worden zodra personen arriveren of weggaan.

Zo installeer je de update op je iPhone

De nieuwe iOS 15.5 update is 673,8 MB groot en dus nu te installeren op je iPhone. Dat doe je als volgt:

Ga op je iPhone naar Instellingen

Selecteer de optie Algemeen

Kies voor Software-update

iOS 15.5 zal in dit venster opduiken

Kies voor de optie Download en Installeer

iOS 15.5 kan zomaar eens de laatste zijn

Apple kan met iOS 15.5 zomaar eens zijn laatste iOS 15-update hebben uitgebracht, voordat het bedrijf iOS 16 aankondigt. Voor dat besturingssysteem hoeven we overigens niet al te grote wijzigingen te verwachten op het gebied van het ontwerp. Althans, dat is wat betrouwbare analist Ming-Chi Kuo liet weten.

Benieuwd wat de software-update mogelijk wel met zich meebrengt? Check dan zeker even het bovenstaande artikel.