Gedaanteverandering: hoe Instagram steeds meer op TikTok gaat lijken

Misschien houd je niet van TikTok voor je dagelijkse video’s en gebruik je daarom bewust Instagram. In dat geval hebben we slecht nieuws, aangezien de Meta-app heel erg zijn best doen om op de concurrentie te lijken. Dat blijkt ook maar waar uit een recente test die Instagram uitvoert. Behoudt het platform nog wel een eigen smoelwerk?

Wanneer je TikTok opent op je smartphone, dan word je meteen begroet door full-screen video’s. Dat wil Instagram nu ook bewerkstelligen, door eveneens gelijksoortige video’s te presenteren na het openen van de app. Het idee daarachter is dat “video’s meer naar de voorgrond gebracht worden”, aldus de Instagram-baas.

Het gaat hierom verticale video’s die bijna heel het scherm scherm van je smartphone benutten. Sommige gebruikers krijgen hier al mee te maken. Je ziet de video, met daar boven de naam van de poster en eronder de typische Instagram-opties. Daarmee kun je video’s liken, delen en van commentaar voorzien, indien nodig.

📣 Testing Feed Changes 📣

We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.

If you’re in the test, check it out and let me know what you think. 👇🏼 pic.twitter.com/dmM5RzpicQ

— Adam Mosseri (@mosseri) May 3, 2022